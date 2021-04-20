石樂蕎家人尋最愛漁夫帽　盼陪樂蕎走最後一程　發帖4小時獲新帽

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-20 17:55

24歲女子石樂蕎（Dawn）上周四失蹤後杳無音訊，去向未明，直至她最愛的卡其色漁夫帽於飛鵝山鵝肚棧道被發現，成為重要的線索，引領救援人員登山搜索，終尋獲樂蕎的遺體。該頂漁夫帽在山徑中染上淤泥，惟樂蕎生前很喜歡該帽，家人希望能買一頂全新的帽「陪佢走最後一程」，惟品牌店舖稱已全線缺貨，家人遂透過朋友開設的Facebook尋人群組「尋找行山少女石樂蕎」發文尋帽，盼網民能協助提供購買渠道。發帖4個多小時，便獲網民提供一頂全新的帽。

石樂蕎失蹤後，家人估計她身穿圖中的綠色行山風褸、青色背囊及Salomon行山鞋前往行山。

「尋找行山少女石樂蕎」今中午發文說：「因為妹妹好鍾意 niko and果（嗰）一頂漁夫帽，家人希望能夠買一頂全新既（嘅）比妹妹陪佢走最後一程。」然而，家人昨晚到相關門市查詢，惟職員本港全線無貨，其後網上查尋亦無該產品。處理後事時間緊迫，石樂蕎胞姊擔心找不到漁夫帽，遂發文向網民查詢，盼能提供購買該頂漁夫帽的渠道。

及至下午4時許，群組再次發帖，指4小時間收到大量相關訊息，其中一名網友稱有該款漁夫帽，並且於購入後未曾戴過。再三確認後，確定是石樂蕎所有的同款漁夫帽，並已通知胞姊。友人稱﹕「雖然老土但係真係要再一次多謝大家咁疼錫妹妹！」

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「尋找行山少女石樂蕎」指石樂蕎所喜愛的，是一頂卡其色的漁夫帽。而上周六（17日）行山人士於鵝肚棧道發現一頂漁夫帽，顏色及款式與石樂蕎擁有的甚為相似，友人漏夜上山尋獲該頂帽，家屬將消息通報警方及消防，至晚上10時許，救援人員展開搜救行動。

事發於上周四（15日）下午，24歲女子石樂蕎（Dawn）離開位於石硤尾南山邨的住所後，便音訊全無。家人發現其行山鞋、風褸及背囊均不知所終，懷疑她前往行山後失蹤，擔心其安危下，翌日晚上決定報警求助，並在網上發帖尋人。不少熱山市民上周六晚自組義務救援隊上山搜索，於鵝肚棧道發現樂蕎的漁夫帽，警方、消防、政府飛行服務隊、民安隊等接報，先後上山展開陸空搜索，再尋獲樂蕎的行山鞋。約18小時後，本周日下午4時37分，消防及民安隊人員在一處峭壁尋獲樂蕎的遺體。