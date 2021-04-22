奪命工傷│啟德男工遭石屎斗壓斃　遺8歲患心臟病兒子　妻悲痛認屍

撰文： 郭倩雯 馮國良 最後更新日期： 2021-04-22 10:30

啟德啟福道T2主幹道工程地盤昨（21日）發生奪命工傷，43歲黃文超被石屎斗撃中不治，遺下妻子及患有天先性心臟疾病的8歲兒。遺孀黃太今（22日）早9時許到葵涌公眾殮房辦理認領遺體手續，她神情哀傷，約一個多小時後離開。 黃太表示，丈夫的母親及兄弟均在內地居住，他們欲來港了解事件並將死者遺體運回內地安葬。面對丈夫突然逝世，加上其兒子因心臟問題，需定時到醫院覆診，黃太直言對未來大感徬徨。

死者黃文超（左），與太太及兒子居於九龍灣劏房。（受訪者提供）

事發在昨日（21日）下午4時許，啟德啟福道T2主幹道工程地盤，一輛吊臂車正吊起一個石屎斗，惟其間車輛突然傾斜，石屎斗擊中一名年約40歲男工人，男工陷入昏迷，工友發現報警。傷者被送往伊利沙伯醫院搶救，惟其後證實不治。據死者家人初步了解，死者事發時與另一名工人正協助吊起地盤一部機器，疑因地面泥土鬆軟導致失平衡引致意外。

一周內第三宗奪命工傷

事件為啟德發展區地盤於一周內第3宗奪命工傷，本月14日啟德承豐道33號郵輪碼頭一地盤，一名54歲男工人在吊臂車吊運一批巨型鐵板時鐵鍊突然鬆脫，工人被6塊各重600公斤的鐵板擊中，傷重不治。本月18日，啟德承豐道21至33號一屋苑地盤，一名52歲男工人於地盤高處墮下身亡，經調查後男子為內地來港黑工，警方事後拘捕37歲男分判商。