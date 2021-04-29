港鐵故障｜東鐵一列不載客列車集電弓故障　往紅磡服務受阻3小時

撰文： 邵沛琳 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-29 18:04

港鐵東鐵綫一列不載客列車疑集電弓故障，停在火炭站附近的主行車綫上無法開行，導致往紅磡方向列車不能進火炭站，列車服務受阻。今（29日）早上11時20分，港鐵發言人指，由於東鐵綫一列不載客列車，懷疑在火炭站附近發生故障，現時上水往紅磡方向列車，不能進入火炭站上落客。現場可見，發生故障的列車距離月台約100米，至於涉事列車的車頭位置貼有一張紙，上面寫有「試車」的字眼，港鐵人員在場處理事件。 至中午12時許發言人指，由於發生故障的列車停在火炭站附近的主行車綫上，現時東鐵綫往紅磡方向列車不能進入火炭站，需繞道馬場站繼續行程，而列車不停馬場站。之後發言人指，東鐵綫事故的緊急修復已完成，發生故障的列車已離開主行車綫，東鐵綫列車服務於下午約2時40分陸續回復正常。

港鐵發言人續指，往上水方向的列車則繼續可以在火炭站上落客。東鐵綫來往上水及紅磡站的列車服務現時維持10分鐘一班車，整體行車時間預計需要額外10至15分鐘。另外，乘搭往紅磡方向列車的乘客如需在火炭站落車，請在沙田站落車，然後轉乘往上水方向的列車前往火炭站。港鐵指，工程人員正在現場處理，請乘客為行程預留充足時間。

發言人表示，初步調查相信，該不載客列車的集電弓出現故障，為確保安全，工程人員需要先暫停該區域的電力供應，仔細檢查集電弓及架空電纜，而有關工作需時。完成搶修後，該故障列車才可駛離主行車綫。工程人員仔細檢查該路段相關設備，確定可安全行車後，東鐵綫列車服務於下午約2時40分逐步回復正常。工程人員將進一步調查列車故障原因。

港鐵對事件為乘客帶來不便致歉。