天眼直擊｜獨行男賊闖秀茂坪城隍廟　偷捐款箱失$2000元善款

撰文： 邵沛琳 蔡正邦 最後更新日期： 2021-04-30 16:04

秀茂坪「城隍廟」獨行賊爆竊偷錢。今（30日）早上10時許，警方接獲報案指，秀茂坪寶琳路城隍廟遭爆竊，該廟主席浦先生表示，翻看閉路電視，事發於本周日（25日）凌晨2時許，一名戴漁夫帽及口罩的獨行男賊闖入廟內，用懷疑是鐵線的長條形工具「攝入」捐款箱偷錢，他於短短數分鐘內偷去約2千元，期間多次張望附近情況，賊人得手後逃去無蹤。 至周三（28日）職員打開捐款箱，發現箱內的大鈔不翼而飛，他們有感事件不尋常，昨日（29日）翻查閉路電視片段後揭發案件，並開會商討如何處理。今早（30日）職員終報警求助。對於今次損失約2千元善款，浦先生稱事件對派米活動未有造成影響，「做賊果嗰都唔想，有困難先咁做，咪當個神捐（錢）畀佢買嘢食囉！」警方將案件暫列爆竊處理，暫時未有人被捕。

城隍廟主席浦先生指，該個捐款箱為「捐公德」及捐米之用，善信普遍捐款500元至1,000元，每月初一及初十五後的一兩日，職員就會打開捐款箱，「善信捐啲錢，就會用錢買福米派畀人」。4月28日職員打開捐款箱，發現箱內的大鈔不翼而飛，只餘下百多元，他們有感事件不尋常。

至昨日（29日）職員翻查閉路電視片段揭發，事發在本周日（25日）凌晨2時42分左右，一名獨行的男賊人到上址偷捐款箱的金錢，使用長條形狀工具「攝入」捐款箱偷錢，約3分鐘後賊人一度離去。怎料賊人再次回來偷錢，期間賊人的動作懷疑過大，浦先生指當時閉路電視系統疑識別到有異樣，遂發出警告，賊人立即逃去。

浦先生指，昨日他們翻查閉路電視片段及開會，至今早（30日）報警求助，今次案件損失約2千元，箱內只餘下百多元。對於賊人的舉動，浦先生表示：「做賊果嗰都唔想，有困難先咁做，咪當個神捐（錢）畀佢買嘢食囉！」他稱，捐款箱放在上址多年，今次首次遇到同類案件。浦續指，早於2019年曾有人入內破壞踢爛廟內物品，當時沒有損失。