秀茂坪城隍廟一周兩遇竊　獨行賊疑再偷善款　寺廟主席勸重新做人

撰文： 郭倩雯 黃偉民 最後更新日期： 2021-05-01 14:53

秀茂坪城隍廟一周兩遇竊，再被獨行賊偷走捐款箱內善款。位於秀茂坪寶琳路城隍廟，今（1日）凌晨12時許，一名戴漁夫帽及口罩的獨行男賊進入廟內，利用長鐵線伸進捐款箱內偷錢，他於3分鐘內搜掠3個捐款箱，共偷走約60元善款。其實寺廟於周日（25日）曾遭爆竊，今早有職員心血來潮翻查閉路電視，豈料再發現賊蹤，遂報警求助。警方到場調查，案件列爆竊，暫未有人被捕。 城隍廟兩度遇竊，兩次案中賊人的衣著及犯罪手法相似，未知是否有人食髓知味，連番潛入廟內偷錢。主席浦先生對此表示「冇辦法」，相信賊人是生活有困難才出此下策，「希望佢可以重新做好人」。

城隍廟周日（25日）第一次遇竊，當日凌晨2時許，閉路電視拍攝到一名戴漁夫帽及口罩的獨行男賊闖入廟內，用疑似鐵線的長條形工具伸進捐款箱內偷走約2千元，期間多次東張西望，賊人得手後逃去無蹤。本周三（28日）職員打開捐款箱，發現箱內的大鈔不翼而飛，其後翻查閉路電視片段後揭發案件，並於昨（30日）報警求助。警方將案件暫列爆竊處理，暫時未有人被捕。豈料今日凌晨12時許，又有賊人進店偷捐款。

主席浦先生表示，涉事的捐款箱為「捐公德」及捐米之用，善信普遍捐款500元至1,000元，每月初一及初十五後的一兩日，職員就會打開捐款箱，「善信捐啲錢，就會用錢買福米派畀人」。