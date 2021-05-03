韋家幫潛入屯門村屋爆竊　警方圍捕遇激烈反抗　兩度拔槍拘3賊

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-03 13:00

內地犯罪集團「韋家幫」成員偕港人爆竊屯門村屋，屋主查看閉路電視發現4名賊蹤，報警處理。據悉，警方昨晚（2日）接報到場處理時，遇到賊人激烈反抗，包括有人手持伸縮棍揮舞、駕車意圖撞向警員等，警員兩度拔出佩槍示警，最終將3名賊人制服，仍有一賊在逃。

涉事的為屯門藍地新慶村美林閣一村屋。（蔡正邦攝）

遇竊現場是藍地新慶村美林閣一間3層高村屋。據了解，姓蕭男屋主昨午外出時將全屋門窗關好，約2小時後家傭回家亦沒有異樣，直至晚上近9時當家傭在房間內準備休息時，聽到屋內有聲音，察覺異樣的她鎖上房門及致電通知男屋主。由於涉事村屋裝有閉路電視，在外男屋主立即透過手機查看閉路電視，發現屋內有3名可疑男人，於是報警。

警方接報抵達現場時，其中2名賊人從村屋1樓窗戶爬出欲逃走，警員見狀立即上前，此時其中一名男賊手持伸縮棍，在警員面前不斷揮舞並傷及一警員，其他警員見狀拔出佩槍示警，持伸縮棍的賊人朝不明方向逃去；另一賊人則登上附近一輛撞應私家車逃走，警方尾隨追截。私家車上的賊人發現警員緊追後跳車，在逃時更一度將路邊單車扔向追捕的警員，導致一名警員受傷，但最終制服該疑人。而私家車上另一同黨則駕車企圖撞向警員突圍，警員立即拔出佩槍警告，其後將車截停制服司機。警方於涉事村屋搜索時，再發現儲物房內匿藏的另一名賊人，當場將他拘捕。

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被捕兩名人蛇姓韋來自廣西

消息指，案中落網3名賊人，包括1名港人、兩名沒有身份證明文件的內地人，兩內地人均姓韋及來自廣西。而村屋內則損失約24萬元財物，包括1.3萬元現金及約22萬元珠寶金器。

《香港01》記者今早重返現場了解，居於涉事村屋附近的黃伯稱，15年前自己的村屋亦曾遇竊，有兩名南亞漢將大閘門鎖撬壞，幸家傭發現後報警。黃伯稱，屋苑治安尚好，惟不少住戶返家後，沒有將門口大閘門關好，擔心有賊人會趁虛而入。黃伯得知昨晚鄰屋遇竊後，稱會考慮加裝閉路電視。

警方回覆指，昨日晚上9時05分接獲屯門新慶村199號一獨立屋的住戶報案，指懷疑上址遭爆竊。警員接報到場，一名可疑男子，一度手持一支長約1米的伸縮棍，企圖襲擊警務人員，警務人員向4名疑人發出口頭警告不果，遂拔槍戒備。3名疑人其後被制服，手持伸縮棍的男子則逃去。被捕人士中，其中一名男子姓余，39歲；另外兩名男子則沒有身份證明文件。警方指，在逃涉案疑人為一名年約30至40歲男子，身高約1.7米，壯身材，案發時身穿黑色上衣、黑色長褲及手持一支伸縮棍。

90年代已開始犯案的「韋家幫」，成員估計逾百人，「韋家幫」大多數來自廣西東蘭縣的韋姓同鄉，據悉他們學歷不高，但身手不凡，能徒手攀爬大廈外牆，潛入屋內爆竊，爆竊目標多為低密度豪宅區，早年在廣州、深圳等地犯案，遭內地執法部門嚴打下，成員開始轉往包括港、澳及東南亞地區作案。「韋家幫」曾涉及本港不少豪宅爆竊案，藝人吳鎮宇所住屋苑亦險「中招」。