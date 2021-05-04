小六女生玩手遊遇色狼　收露械相色情短訊　警拘捕18歲仔及母親

警方今(4日)表示，一名11歲女童，早前透過手機遊戲應用程式認識一名男網友，該男網友除了與女童展開性討論，更向女童分享不雅照片，又要求她分享其不雅裸照，該女童家人知悉事件後報案。

深水埗警區刑事調查隊第1隊人員經過深入調查後，昨日（3日）下午分別在屯門區及深水埗區，拘捕一名18歲男子及其45歲母親，罪名為涉嫌「向青少年發布不雅物品」。調查顯示，兩人分別為懷疑涉案媒體帳戶的用戶及該部電話的登記人。兩人已獲准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。

據悉，受害的11歲女童就讀小六，她於手機遊戲應用程式「Tom and Jerry: Chase」認識到就讀中五的18歲青年。疑犯與女童在聊天時提及色情及露骨話題，之後他疑透過WhatsApp將自己的「露械」照片傳給對方，又要求女童自拍裸照回贈。據了解，女童對事件感到困擾及悶悶不樂，家人查問下揭發事件及報警求助。