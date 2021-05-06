赤柱郵政局｜城巴撞毀屋頂木門　職員今維修　市民取樣本瓶摸門釘

撰文： 邵沛琳 黃偉民 最後更新日期： 2021-05-06 15:40

屬二級歷史建築的赤柱郵政局，昨日（5日）被一輛城巴撞毀屋頂及木門。至今（6日）早上約9時，郵政及建築署等署方職員到場視察，有工人到場初步維修屋頂及木門，現場有一條白色柱遭撞倒，至於附有英皇佐治六世標記的鑄鐵郵箱則沒有受損。 因意外赤柱郵政局今日暫停服務，門外貼告示指因昨晚發生交通意外，當局進行全面檢查及緊急維修，籲市民可到淺水灣郵政局。有市民今早到場領取病毒測試樣本瓶，不少人都摸門釘。有當區居民指：「赤柱郵局每日都派長龍，因為每日得70個樣本包！」另有居民指工作需要檢測，今日無法取樣本瓶檢測。就事件《香港01》已向郵政及古蹟辦查詢。

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Facebook專頁「赤石號」今午帖文指，赤柱郵局今日（5月6日）暫停服務，赤柱郵政局旁邊已放置一個臨時郵筒，各位居民可投寄郵件，包括平郵及空郵。另外，居民亦可使用龍德苑怡德閣外，以及馬坑邨駿馬樓外的郵箱投寄郵件。至於，原本在赤柱郵局派發的檢測樽仔，已調往淺水灣郵局派發。

城巴發言人指，於5月5日晚上約6時30分，一輛由數碼港開出往赤柱村總站的城巴73號線巴士由東頭灣道右轉赤柱村道時，與沿赤柱村道南行行駛的一輛電單車碰撞，巴士再撞及前方一所建築物，巴士左邊車頭及擋風玻璃損毁。車長立即通知公司及報警。巴士車長感不適及電單車司機受輕傷需送院冶理。公司已派員到醫院了解傷者情況，會配合警方調查事件。

↓赤柱城巴撞向二級歷史建築郵局 屋頂及木門被撞毀↓

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事發在昨日（5日），事發時一輛73號城巴沿東頭灣道往赤柱村道行駛，電單車沿赤柱村道往黃麻角道，至近赤柱村道77號時，巴士駛出東頭灣道並與電單車相撞，巴士餘勢未了再撞毀2米圍欄及撞向赤柱郵政局。38歲電單車男司機頭胸口及頭痛，腳部受傷送院治理，57歲巴士男司機亦報稱不適。

資料顯示，赤柱郵政局為本港現存最古老的郵局，於1937年（即英國國王佐治六世）時建成，屬二級歷史建築，於2007年為郵局開展大型修繕工程，包括保存和恢復郵政局的舊有建築特色，包括附有英皇佐治六世標記的鑄鐵郵箱，及翻新嵌有英皇「GR」徽章的原裝窗花，屋頂結構亦為原有的木製桁樑和橫樑。