撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-13 19:59

三名政府高官今（13日）先後收到可疑粉末信，包括行政長官林鄭月娥、保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強。據了解，警方慎重其事，經深入調查後，發現信內粉末並無危險性，相信是麵粉溶於水中並沾在信紙上，而信紙上寫有的中文字句雜亂無章，不明其意，但沒有提出任何訴求或恐嚇成份。案件交由重案組人員接手調查，正追查寄信者的身份及其動機。

據了解，事發於今晨約10時20分，警察總部文職人員發現一封信件，信封表面寫有「警察總部警務署鄧炳強署長」，內有可疑粉末，爆炸品處理課人員奉召到場處理。人員拆開信件檢查後，發現一張寫有中文字句的信紙，惟內容雜亂無章，不明其意，亦沒有任何訴求或恐嚇成份。紙張仍帶點濕度，懷疑有粉末溶於水中並沾在信紙上。爆炸品處理課人員初步認為信件及粉末沒有危險成份。據悉，該些粉末為麵粉。案件由灣仔警區重案組接手。

至下午約3時52分，政府總部亦收到兩封信件，分別寄給林鄭月娥及李家超，信內亦有可疑白色粉末。爆炸品處理課接報到場調查，初步發現與寄給鄧炳強的信件內容一樣，同樣有麵粉溶在水中並沾在信紙上。兩宗案件由中區警區重案組跟進。

行政長官辦公室回覆指，職員今日在寄往行政長官辦公室的信件中發現一封載有可疑粉末的信件，已報警處理。保安局亦指今午職員發現一封寄給保安局局長的信件內載有可疑粉末，已報警處理。