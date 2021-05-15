海關破今年最大宗走私案　截漁船5,000萬元貨　檢電子產品、琥珀

撰文： 鄧栢良 陳諾希 最後更新日期： 2021-05-15 13:42

受新冠肺炎疫情影響，中港兩地交通受阻，不法分子轉而海上走私貨物圖利，而海路走私有上升趨勢。昨日（14日）凌晨，海關在香港國際機場三跑工地對開受管制的海域進行反走私行動，並發現有漁船偷偷駛入限制區域將高價值貨品偷運至快艇。走私分子驚覺行藏敗露後，跳上快艇並在逾100艘工程船的海域中高速逃向內地，關員追截約10分鐘無果。海關最終扣查一艘涉案漁船，並檢獲總值5,000萬元走私貨物，包括140公斤琥珀原石及最新型號的電競產品。今次亦是海關今年破獲最大宗海上走私案件。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍交代案情指，香港海關於5月14日在香港國際機場以北水域進行反走私行動，成功破獲一宗涉嫌利用漁船及快艇走私的案件。行動中，人員檢獲一批走私貨物，包括電子產品、高價食材、服飾和化妝品，估計市值高達5,000萬元，並扣查一艘懷疑涉案的漁船。

因應近期海上走私有上升趨勢，海關在5月14日凌晨動員有組織罪案調查科及港口及海域科人員，在香港國際機場以北水域執法。當時人員發現一艘無亮燈的漁船，慢慢駛至機場三跑工地的工程船附近，其後有另一艘無亮燈的快艇靠近漁船。漁船上的3名男子利用船上吊臂將大批貨物運到快艇上。海關人員見時機成熟，即時採取行動，漁船上的走私分子見狀，隨即跳上快艇高速向內地方向逃去。

海關人員部署了兩艘高速截擊艇參與追截，但人員發現走私分子並無直線加速，反而在有逾100艘工程船的海域中左穿右插，走私分子在無着航行燈的情況下高速航行，對其他船隻及海關人員造成極大的危險，最終經過10分鐘的追截，快艇在香港國際機場以西水域離開。

港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸指，香港國際機場三跑工地對開海域被劃為限制區域，除非獲得許可證，否則任何船隻不准進入及經過。（陳諾希攝）

港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸指，香港國際機場第三跑道的填海工程範圍龐大，超過650公頃。該海域深淺不一，海岸線又長，往往為走私集團提供屏障，使執法人員難以發現上落貨位置。而香港國際機場三跑工地對開海域被劃為限制區域，除非獲得許可證，否則任何船隻不准進入及經過。

海關不排除走私分子鋌而走險，利用魚目混珠的方法，假扮參與工程，將漁船駛入限制區域，並將貨品卸下快艇走私。此外，走私分子為提升運載船隻的性能，亦加大船隻的體積，以及運用較大馬力的外燃機，提升船速至40至50海哩，加大運載能力及減少所需的時間。今次涉案的快艇長度超過10米，配備4副共1,200匹馬力的外燃機，時速可超過60海哩，只需4分鐘便可逃入內地水域。

有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官黃貞富，今次走私分子放棄利用傳統快艇走私的方式，反而轉用不起眼的漁船，駛入限制區制，漁船則化身成海上貨倉。走私分子等到凌晨時分覺得安全，才會聯絡快艇交收，並利用漁船上的吊臂將大量走私運上快艇，再快速駛返內地。而走私分子警覺性十分高，甚至部署快水艇的船隻，懷疑他們對執行人員進行反監視，增加執法困難。

海關相信主要原因是近年內地對琥珀製成的首飾及工藝品有龐大需求。（陳諾希攝)

行動中，人員在涉案漁船檢獲大批高價值貨品，當中價值最高是電子產品，包括最新型號的電競產品，總值約2300萬元；其次是高價食材如海參、花膠、魚翅、燕窩等，約值1800萬元，最後是其他名貴物品，總值約830萬元，當中包括比較罕見的琥珀原石。

胡偉軍指，過去20年海關共破獲7宗琥珀原石的案件，合共檢獲500公斤琥珀，而今次行動已檢獲140公斤琥珀原石，市值210萬元，數量已等於過去20年檢獲總數的三分之一。海關相信主要原因是近年內地對琥珀製成的首飾及工藝品有龐大需求。根據網上資料，琥珀除了美觀之外，更有人相信殺菌、消毒及辟邪的作用，加上內地對琥珀加徵相對重的關稅，故不法份子利用海路將琥珀原石偷運到內地。

今次案件屬海關今年破獲最大宗海上走私案件，由於貨值龐大，貨物種類眾多，不排除背後有走私集團操控。海關亦留意到海上走私的數字有上升趨勢，截至5月14日，海關總共偵破30宗海上走私案件，檢獲共1.8億元的走私貨品。走私案件比去年同期上升20%，檢獲的貨品總值則比去年同期上升30%。

海關估計，因疫情關係兩地往來受阻，而內地對高價值的貨需求十分龐大，故不法分子鋌而走險用水路走私。海關相信，今次不法分子如成功走私，可逃避約4200萬稅款。