涉偷資料偽造身份證　手機App開戶借錢兼碌卡呃逾30萬　3男被捕

撰文： 魯嘉裕 陳浩然 最後更新日期： 2021-05-28 19:14

犯罪集團利用不法渠道收集他人個人資料，再偽造身份證開設銀行戶口，用作申請私人貸款及信用卡戶口等獲利，成功騙取30多萬，連同嘗試詐騙的金額總數接近320萬元。警方拘捕3名介乎34歲至46歲男子，檢獲多張偽造身份證及屬於他人的身份證正本。 警方指，集團將他人資料，配上集團成員的樣貌合成為假證，主要透過手機應用程式網上開戶。據悉有銀行發現多個開戶申請中，同一樣貌人士以不同身份嘗試開戶因而揭發案件。

警方檢獲包括製作偽造文件工具、22張偽造身份證、13張屬於他人身份證、偽鈔、銀行文件等。（陳浩然攝）

商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，警方最近接獲3間銀行報案，其中一間為虛擬銀行，指有人懷疑利用偽造身份證明文件，開設個人戶口並申請貸款及信用卡戶口。警方經情報分析及深入調查後，鎖定一個詐騙集團，他們涉嫌於上年11月至今年4月期間，集團涉嫌盜用他人身份及偽造其身份證，於3間銀行申請開立個人戶口，並成功開立5個戶口。集團成功開戶後，會嘗試利用戶口清洗黑錢，申請私人貸款及信用卡戶口。警方相信集團過程中成功騙取30多萬元，連同嘗試詐騙的金額總數接近320萬元。

商罪科人員昨日（27日）清晨突擊搜查兩個位於粉嶺及天水圍的住宅單位，拘捕3名本地男子，年齡介乎34至46歲，涉嫌行駛偽造文件、詐騙及製作偽鈔等，其中兩人有黑社會背景。行動中警方檢獲一批證物，包括製作偽造文件工具、22張偽造身份證、13張屬於他人身份證、偽鈔、銀行文件等。3名被捕人士現正被警方扣留調查，稍後警方會暫控其中兩名男子，明日會於觀塘裁判法院提堂，不排除有更多人被捕。案中檢獲屬於他人的身份證，其中9名事主早前曾經報失，7人被盜用資料開設銀行戶口，有關戶口目前已停止運作。

集團先從不法渠道收集他人個人資料，其後以有關資料偽造身份證，相片則換成犯罪集團成員的容貌。（陳浩然攝）

商業罪案調查科總督察吳基駿指，涉案集團分3個步驟犯案，首先會從不法渠道收集他人個人資料，包括身份證、銀行信件及月結單，其後集團會用有關資料偽造身份證，相片則換成犯罪集團成員的容貌。集團之後會以身份證向包括傳統及虛擬銀行申請戶口。吳基駿指因疫情關係，一般傳統銀行亦大多接受以手機應用程式開戶，程序包括拍攝身份證照片及上載自拍照作核實身分。於成功開戶後，集團會利用網上理財申請私人貸款及信用卡，再進行現金透支或購物獲利。據了解，有銀行因發現多個開戶申請中，同一人樣貌以不同身份嘗試開戶，因而揭發騙案。

吳基駿又表示，集團曾利用戶口作洗黑錢用途，包括曾用假支票，企圖將210萬由受害人戶口轉到集團以假證開設的戶口，幸銀行及時發現可疑並成功阻止。警方之後會聯絡案中檢獲的身份證及個人資料擁有人，了解案件是否涉及更多受害人。

商業罪案調查科高級督察鄧啟榮呼籲，於任何時間及人多擠迫地方，應小心保管個人財物，因證件及個人資料亦有機會被不法分子利用作犯案工具，如遺失身份證明文件，除向有關當局報失，亦應即時通知銀行及信用卡公司更新紀錄。另外市民亦應避免向未核實身分的第三者披露個人資料，及提防陌生來電。鄧啟榮又指詐騙案種類日新月異，案件數字與金額均有上升，市民應提高防騙意識，警方於今年4月1日成立反詐騙協調中心網頁www.adcc.gov.hk，向市民發放騙案警示，呼籲市民可多加瀏覽。鄧啟榮又指，行使偽造文件、詐騙、製造偽鈔等均屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判14年監禁。