八鄉貨倉闢作大麻種植場　聘人蛇工作　警拘3男檢4,500萬元毒品

撰文： 邵沛琳 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-02 16:18

警方搗破八鄉元崗村一間大型大麻種植場，於貨倉檢獲約4,500萬元大麻製成品及大麻植物，行動中拘捕3名男子包括兩名非法入境者。有毒販半年前租用該個約佔地約5,000呎貨倉，闢作大麻種植場，場內設有太陽燈、營養劑及放濕機等傳統種植大麻工具。警方指今次檢獲的大麻植物重量，於單一種植場屬過去10年來最大規模，相信已成功堵截一批將供應西九龍區娛樂場所的毒品。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，警方根據情報分析及調查後，發現有不法分子租用八鄉元崗村一個約5,000呎的貨倉種植大麻植物。至昨日（1日）下午約2時半，警方西九龍總區特別職務隊人員，於村口截查一名可疑的男子，並帶他返回目標貨倉搜查，再於倉內發現兩名非法入境男子，探員又在貨倉內發現600棵大麻植物﹐約重210公斤、2公斤大麻花製成品及大量毒品包裝工具，該批毒品市值超過4,500萬元。

警方以「種植大麻植物」及「販毒」拘捕3名涉案男子，包括49歲姓張本地男子及兩名均是52歲、分別姓許及姓譚的非法入境男子，２人亦涉嫌「在香港非法入境後未得處長授權而留在香港」。警方指張男為場所負責人，兩名非法入境者負責種植大麻，是次檢獲的大麻植物重量，於單一種植場是過去10年來最大規模。警方相信今次行動，已成功堵截一批毒品流入西九龍娛樂場所，正調查今次案件的資金來源。

鍾雅倫稱，毒販租用上址貨倉約半年，裡面更被分間成為6個大麻種植場，場內有太陽燈、營養劑及放濕機等設備，不少大麻已經完成加工及部份大麻已經成熟。警方指，近年青少年吸食大麻有上升趨勢，不少人誤會大麻沒有毒性或它是合法的藥物。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如栽植任何大麻屬植物或鴉片罌粟，一經定罪，最高可被判處罰款10萬元及監禁15年。