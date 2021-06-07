警天水圍西貢反賭博毒品　檢推廣賭注電話及毒品　拘4人最細16歲

撰文： 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-06-08 00:01

警方今（7日）在天水圍及西貢進行打黑、反非法收受賭注及毒品的行動，共拘捕1男3女，最細16歲。檢獲市值62萬不同類型毒品及一部懷疑用作推廣收受賭注的手提電話。

元朗警區反三合會行動組人員，今日中午約12時，展開代號「戈壁」（CROWBEAK）、「風盾」（WINDSHIELD）、「征服者」（VANQUISHER）及「雷霆2021」（THUNDERBOLT 2021）的打擊三合會、非法收受賭注及毒品行動。警方突擊搜查天水圍天恩路一單位，拘捕一名22歲姓吳男子及兩名16歲女童，他們涉嫌「販毒」。該男子亦涉嫌「推廣或便利收受賭注」。他們被捕後現正被扣留調查。行動中，警方檢獲約81.2克的懷疑可卡因，市值約11萬元。警方亦在現場檢獲一部懷疑用作推廣收受賭注的手提電話，膠袋以及電子磅等毒品包裝工具。

此外，下午約1時，東九龍總區特別職務隊人員亦展開代號「征服者」（VANQUISHER）及「雷霆」（THUNDERBOLT）的打擊毒品行動。警方突擊搜查西貢對面海邨海泰樓一單位，拘捕一名35歲姓謝女子，她涉嫌「販毒」，現正被扣留調查。行動中，警方檢獲約832克懷疑氯胺酮、約48克懷疑霹靂可卡因、約157克懷疑海洛英及約486粒懷疑硝甲西泮（俗稱「五仔」），所有檢獲的毒品市值約51萬元。

警方呼籲市民切勿以身試法，「販毒」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款5百萬元及終身監禁。而「推廣或便利收受賭注」亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款5百萬元及監禁7年，警方呼籲市民切勿以身試法。