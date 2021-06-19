阮民安被捕｜警搗尖沙咀無牌吧拘9男女　E-Kids阮民安被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-19 13:17

警搗破尖沙咀無牌酒吧拘捕9男女，包括E-Kids成員阮民安（Tommy）。昨日至今晨（18至19日），警方於全港各區展開代號 「雷霆2021」及「犁庭掃穴」行動，大規模打擊三合會及跨境罪行，並突擊搜查全港6個總區多個娛樂場所、酒吧、桑拿、麻雀館、遊戲機中心及住宅單位。 今日（19日）凌晨約1時許，油尖警區特別職務隊人員在尖沙咀漆咸道南，搗破一間無牌樓上酒吧，拘捕場內6男3女，年齡介乎24至41歲，他們分別涉嫌「無牌賣酒」及「在沒有領有酒牌的場所飲酒」袖捕。其中一名被捕人士為男子組合E-Kids成員阮民安（Tommy），資料顯示昨晚（18日）阮民安曾在Facebook平台進行直播。

今日（19日）凌晨1時許，油尖特別職務隊人員在尖沙咀漆咸道南，搗破一間無牌酒吧。合共拘捕6男3女，包括一名28歲男負責人，他涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。其餘5男3女亦涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，包括E-Kids阮民安。

資料顯示，今年41歲的阮民安（Tommy）為本港男歌手，他為前男子組合E-kids的成員，他與妻子育有兩名兒子，過去阮民安曾在反修例示威現場出現。

阮民安資料圖片：