筲箕灣東明樓毗連唐樓清拆出現搖晃　拆一層裂一層　屋宇署明視察

撰文： 蔡正邦 陳浠文 最後更新日期： 2021-06-20 16:29

筲箕灣東大街義德樓上周五（18日）開始清拆重建工程，工程需時約45日，但踏入第三日，毗連的東明樓居民已叫苦連天。深受噪音滋擾之餘，大廈疑因清拆工程出現裂痕，更有單位冧石屎，居民飽受「冧樓」憂慮所困擾。 《香港01》記者到現場視察，義德樓目前清拆至8樓位置，而東明樓8樓走廊正正出現裂痕，可謂「拆一層裂一層」。屋宇署表示明天會偕同承建商視察，住戶大多抱持觀望態度，希望政府介入確保大廈安全。

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位於筲箕灣東大街的唐樓東明樓，與義德樓地盤相連。義德樓近日開始拆樓，當區區議員梁詠詩指地盤開工時間早上8點至下午6點，大約需時45日。《香港01》記者到現場視察，工地通告顯示工程由上周五（18日）開始，今日踏入第三日，居民已苦不堪言，接受到噪音滋擾，卻難敵搖晃感覺。業主黃太表示工程帶來震動，「每日（地盤）一開工，瞓喺張床好似暈緊船浪，真係畀佢震醒。」

「大聲我都接受，唔接受佢咁樣震，會影響地基。」黃太指東明樓數十年樓齡，8樓走廊出現裂痕，擔心影響樓宇結構，「咁樣繼續仲有得震，（經歷）一個禮拜（工程）都咁樣，我唔敢想像會點。」她相信拆樓後會有打樁工程，坦言憂慮自身安全，期望政府介入，與承建商商討「顧下我哋座樓安全。」

▼▼7樓住戶石屎剝落情況▼▼

住戶王小姐表示，第一日工程時感覺到「張床前後郁，跟住去到晏晝就會再嚴重啲，即係花樽上啲花都會郁得好犀利。」她感到頭暈不適，選擇離家暫避。

屋宇署發言人指，日前接獲東明樓居民的舉報，指其樓宇受毗鄰大廈的拆卸工程影響，曾經出現震動，故要求署方就其樓宇的結構安全派員視察。發言人指已聯絡相關的東明樓住戶，並安排於星期一與負責有關工程的註册承建商到該大廈視察，如有需要會要求相關註册承建商作出適當跟進行動。