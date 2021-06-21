有片｜陳茂波座駕禁區停車司機突開門　鄰線巴士及時急停未釀意外

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-21 02:00

20日晚上時份，網上及手機群組廣傳一條不足1分鐘長的車CAM片，圖中可見CAM主沿太子道西往大角咀方向行駛，當途至近洗衣街街口時，影片拍攝到前方一輛車牌為「FS」的黑色凌志房車，沿慢線行駛時突然亮起俗稱「死火燈」的危險警告燈，大約行駛約50米後，越過花園街對開的行人輔助線後，停在太子道西慢線。房車當時剛好停在禁區終止牌對出，車身及車尾應停在單黃線禁區上。 此時，已見有數名穿白衣的人士在行人路上等候，期間該輛房車的男司機，在等待鄰線一輛巴士駛過後，立即開門落車，惟此時另一輛駛至的雙層九巴，見房車司機部份身體越線，立即急停，巴士車頭剛好停在房車後座乘客位門附近，幸未有釀成意外。

行人路上有1男1女登上房車，其中女子手執外套、紅色膠袋等「雞咁腳」繞過房車車尾登上右邊後座，由司機負責關門；穿長袖恤衫男子則從左邊行人路慢慢登上後座，另有一名白衫男子為他關上車門，隨後將一袋東西放在前座乘客位上。該名恤衫男子相信是財政司司長陳茂波。而「FS」車牌則為財政司司長（Financial Secretary）的專屬座駕車牌。整個登車過程為時不長，由司機開門至開車大約為20秒。該房車隨後打右燈切線，越過該輛巴士車頭後，連切4線轉右駛入通菜街，片段即終止。

陳茂波事發當日落區到花園街購物，（陳茂波Facebook）

影片中的拍攝時間為2021年6月20日下午5時48分，陳茂波在20日下午時份剛好落區，到花園街與身穿白色衫的民建聯立法會議員鄭泳舜，在路邊排檔消費，及與市民商戶合照等。車CAM影片中，亦拍攝到當時在行人路上，有數名白衫人士陪伴陳茂波，及有人用攝錄得進行拍攝。

有不少網民對片中FS車牌司機的駕駛態度有微言，認為要致電1823進行投訴；亦有人笑言巴士司機幸好沒有響咹，否則會被判社會服務令。（按：片段沒有聲音）但亦有人支持房車司機，直言沒有違例。