《蘋果》或數天內停止運作　員工感突然：留得幾耐得幾耐

撰文： 鄧詠中 黎靜珊 最後更新日期： 2021-06-21 13:49

壹傳媒集團5名高層被指違反港區國安法，上周四（17日）被警方拘捕，包括《蘋果日報》總編輯羅偉光；保安局凍結3間關聯公司共1,800萬元。今（21日）黎智英助手兼顧問Mark Simon向路透社表示，《蘋果》已經沒有辦法獲取更多資金，董事局今日開會討論該如何走下一步。 資產被凍結後，可能引伸員工支薪等問題。位於將軍澳的壹傳媒大樓，今早員工如常陸續上班。任職副刊版一年多的麥先生感覺情況惡化，由數星期時間，演變成可能即日決定停刊，自己會「留得幾耐得幾耐」。

保安局日前國安法條文凍結3間蘋果日報相關公司的資產，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited （蘋果互聯網有限公司），合共1,800萬元。《蘋果日報》近日如常出版，但身處美國的壹傳媒創辦人黎智英助手兼顧問Mark Simon，今日（21日）向路透社及彭博表示，《蘋果日報》被迫停止運作是「數日內的事（in a matter of days）」 ，壹傳媒董事局今日開會決定去向。

《蘋果》報道指今日（21日）會去信保安局申請許可，尋求解凍部份資產，以免公司因欠薪違反勞工法例，但對結果不感樂觀。任職副刊版一年多的麥先生表示，今早得悉公司討論是否日內停業感到失落，而且有感情況惡化：「由幾個禮拜，到今日講今日就會傾係咪要停刊，情況好似比想像中惡化得更加快。呢刻仲留低喺度就唯有留得幾耐得幾耐。」

他指在《蘋果》做得開心，「學到嘢，同事間關係又好」由於不是港聞記者，對國安法沒有切身地擔心，考慮過後決定繼續留下工作。他指同事「都係盡力去搵真相出嚟，將社會上發生緊嘅嘢，盡量最真實地話返俾大家聽。」作為員工當然不希望公司倒閉。