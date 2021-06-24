沙頭角村屋繁殖場遺21貓狗　糞便遍地傳惡臭　貓狗屍體曾棄村屋外

撰文： 鄧詠中 陳浠文 最後更新日期： 2021-06-24 17:19

今日（24日）早上10時許，警方接獲報案指，沙頭角公路馬尾下段獅頭嶺一間村屋，屋內有異味及衛生環境惡劣，初步點算屋內有2隻狗及19隻貓，當中包括8隻初生貓咪。現場可見屋內擺有數個寵物籠，地面遺有糞便、寵物糧食及垃圾。之後，愛護動物協會、毛孩守護者及漁護署人員到場了解，愛協人員準備多個飛機籠、料準備帶走動物，警方將案件暫列殘酷對待動物案處理。

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「毛孩守護者」創辦人陸家捷表示，早前接獲獅頭嶺一帶的村民求助指，上址不時出現貓狗的屍體，有時動物屍體放在紙盒內，更放在村民住所附近，並且傳出惡臭味，懷疑有人於村屋經營貓狗繁殖場。陸稱，據知該村屋由一名中年男子承租約半年，有村民指該男子主要在晚上出入，平時亦甚少露面，他出入時都會帶備飛機籠。陸指，據網上資料及市民報料指，曾向該名男子購買名種初生貓隻，但不少貓隻都有病。

現場消息指，涉事村屋樓高三層，案發地點為地下單位，約300呎，單位內擺有食糧，警方接報到場後，租客自願開門，案件交由動物罪案警察專隊跟進。

該村屋三樓姓黃男租客表示，自己看到相關圖片才得悉事件，平時經過涉事單位會聞到臭味，「公廁咁」，但以為只是養了一、兩隻動物，牠物便溺後無人沖廁，加上甚少動物叫聲，遂未為意。雖然單位傳出臭味，但由於自己是租客，不好意思投訴。他住在三樓一年多，地下租客則不足一年，由於黃早出晚歸，與其他人不熟稔，他認為不應虐待動物，丟在別人門口更不好，「自己養動物自己負責，動物最好唔好買賣」。