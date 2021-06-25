警屯門瓦解兩高利貸集團拘25人　以「電話數」放債利息達1,950厘

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-25 16:47

屯門警區打擊放債及收數相關的非法活動，於本周三（23日）展開拘捕行動，瓦解兩個非法放高利貸集團，拘捕25人，部份人有三合會背景，罪名包括放高利貸、洗黑錢、刑事恐嚇及刑事毀壞等，其中一個集團貸款利息為1.400至1,950厘，是香港法例第163章 《放債人條例》所法定60厘年利率的24至32倍。 警方指，案件中的借貸人以俗稱「電話數」的方法貸款，有別於傳統借貸方式，「電話數」放債人利用手機通訊應用程式或網上平台宣傳借貸資訊，「債仔」只須用手機拍攝個人資料，然後放債人會將貸款存入「債仔」的戶口，還款亦只須存入放債人提供的指定銀行戶口，債仔或放債人整個過程毋須露面或接觸。

屯門警區刑事調查隊第五隊主管督察梁冠灝稱，警方早前接獲一名女子報案，稱從手機上收到借貸廣告，聲稱提供低息易還的貸款，申請方便毋需現身，女子於是接廣告指示申請，接觸到放債人後，向對方借了多筆貸款，每次金額由4,000元至15,000元不等，總共借了19萬元，惟實收15萬元。借貸後女子每一個星期還一次利息，直至一筆過還清本金，她於兩個月內共還了逾16萬元利息後，存入超過20個銀行戶口及賽馬會戶口，惟仍無法歸還本金，受害人無力償還利息後，便被追債及受到多番滋擾，於是報警求助。

警方經調查，發現受害人的貸款利息為1.400至1,950厘，是香港法例第163章 《放債人條例》所法定60厘年利率的24至32倍。警方於是展開調查，拘捕了10名集團成員，當中包括一名35歲女子為集團的骨幹成員，被捕女子負責結織及招募社交圈子的朋友，要求他們開設及交出銀行及賽馬會戶口，用作存入犯罪得益。警方發現案中揭發的16個銀行戶口，分別由11個戶口持有人操控，用作還債存款，全部戶口內出現大量可疑交易，涉及不同的小額存款及大額提款，4個月內，戶口處理超過20萬元至120萬元的款項轉帳，相關戶口涉嫌用於洗黑錢，總額高達900萬元。警方亦發現，有賽馬會戶口亦被利用作還款，而戶口持有人大多為非本地人士。

除了上述案件，屯門警區反黑組第二隊主管督察莫湛豐指，屯門警區早前亦搗破另一個涉及洗黑錢的集團，拘捕14名人士，罪名包括刑事恐嚇及洗黑錢。 該案中女受害人的親人因借貴利欠下近30萬元的巨債，近日多次收到追數電話，而受害人的工作地方亦收到追數電話，滋擾及恐嚇受害人，事主報警求助。被捕人大多是出賣銀行戶口圖利，亦有被捕人本身為「債仔」，因欠下巨債未能償還，只好出賣銀行戶口給不法集團。被捕者涉嫌操控 19 個銀行戶口，用作洗黑錢。行動期間，警方以刑事毀壞罪拘捕兩名分別29歲及35歲有三合會背景的本地男子，涉及本區兩宗淋紅油收數既案件，其中一名男子為早前搗破的放高貸集團成員。

行動中，警方檢獲大量證物，包括載有借貸人資料的電話、相關銀行資料。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

以「電話數」貸款 無須接觸增加執法難度

警方調查發現，兩宗案件中的借貸人同樣以俗稱「電話數」的方法貸款，「電話數」有別於傳統借貸，「電話數」放債人利用手機通訊應用程式或網上平台宣傳借貸資訊，「債仔」只須用手機拍攝個人資料，然後透過手機通訊應用程式將資料傳送給放債人，貸款便會存入「債仔」的戶口，還款亦只須存入放債人提供的指定銀行戶口。債仔或放債人整個過程毋須露面或接觸，此放債方法增加了警方追查的難度。

屯門警區刑事部總督察(調查)(二)黃秀玲總督察呼籲，市民如需要借貸，應向持牌放債人查詢，切勿向非法放債人借錢，所謂的「電話數」借錢，是由未持有放債人牌照者違法經營，由於借貸過程沒有任何文件証明或列明貸款細則提供給債仔，在無憑無據的情況下，債仔不受任何保障。