兩男子揚言血洗警署被捕　32歲男明日觀塘法院提堂

警方早前拘捕兩名男子，涉嫌在網上發佈涉及煽動仇恨的公開帖文，並掦言要使用暴力達到訴求，兩名被捕男子分別為29歲姓李，報稱無業；及32歲姓張，報稱任職地盤散工，涉嫌「煽動意圖」、「製造、存有炸藥意圖危害生命或財產」、「無牌管有槍械或彈藥」及「管有仿製槍械」等罪名。

今日（1日）警方指，32歲被捕男子已被暫控一項「無牌管有槍械或彈藥」及一項「管有炸藥」，案件將於明日（2日）在觀塘裁判法院提堂。另一名29歲男子則獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。