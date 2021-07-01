兩男子揚言血洗警署被捕　32歲男明日觀塘法院提堂

撰文：凌逸德
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警方早前拘捕兩名男子，涉嫌在網上發佈涉及煽動仇恨的公開帖文，並掦言要使用暴力達到訴求，兩名被捕男子分別為29歲姓李，報稱無業；及32歲姓張，報稱任職地盤散工，涉嫌「煽動意圖」、「製造、存有炸藥意圖危害生命或財產」、「無牌管有槍械或彈藥」及「管有仿製槍械」等罪名。
今日（1日）警方指，32歲被捕男子已被暫控一項「無牌管有槍械或彈藥」及一項「管有炸藥」，案件將於明日（2日）在觀塘裁判法院提堂。另一名29歲男子則獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。
警方檢獲製造槍械及彈藥的草圖。
本周二（29日）警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱「Ｏ記」）開記者會指，發現有人在網上發佈涉及煽動仇恨的公開帖文，並掦言要使用暴力達到訴求，經調查後，警方今日分別在藍田及大埔拘捕兩名男子，起獲1.5公斤爆炸品原材料、580發石屎釘槍彈、包括槍管及扳機等懷疑槍械部件及5支仿製槍械。警方指被捕人士的圖謀仍在調查中，但「不排除有人想趁喜慶日子，造成大規模的傷亡」。據了解，有人在 Facebook散播仇恨言論，並在Telegram與其他人商討製造武器，揚言要殺死一些知名政治人物及血洗警署。
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