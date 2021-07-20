命喪英雄瀑│馬大石澗巨石多水源足易暴山洪　專家籲惡劣天勿前往

受颱風查帕卡影響，今（20日）早天文台一度懸掛三號強風信號，本港多區傾盆大雨。惡劣天氣下，警方及消防接獲報案稱，一名男子與友人在馬鞍山馬大石澗行山，行至英雄瀑時，該名男子被洪水沖走，消防到場搜救6小時，於英雄瀑近大水坑集水區石灘發現事主，現場證實死亡。

香港攀山專家鍾建民對於意外感到震驚，不解為何今早如此大雨，仍有人前往馬大石澗行山，他解釋馬大石澗一向水源豐富，大雨時水源會突然增加，身處石澗位置十分危險。



據報兩男兩女前往馬鞍山馬大石澗行山，其中一名男子被水沖走。現場消息指，消防員兵分兩路進行搜尋，消防潛水員在場集水區位置戒備。（翁鈺輝攝）

鍾建民:「呢啲天氣人係鬥唔過水，一失足跌落就執唔返」

鍾建民稱，馬大石澗位置有巨型石頭，今早3號風球及黃色暴雨警告生效時，上游傾盆大雨，會導致大量水源沖至石澗位置，水力可以是平時的10倍，當洪水湧至石澗，而行山人士又身處該處時，容易被水沖走，「平時可以跳得過，呢啲天氣人係鬥唔過水，一失足跌落就執唔返。」

近年港人熱山行山，惟行山意外亦不時發生，鍾建民認為是行山人士忽略了行山的安全意識，他稱即使行山經驗豐富的人士，亦不會在打風或暴雨時前往石澗位置，即使平日天氣好時，行石澗都要加倍小心。鍾建民呼籲，行山人士在出發前應該要做足準備，了解當日的天氣、路線的情況，以提高對行山的警惕。

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翻查資料，馬大石澗連接馬鞍山村至大水坑村，為本港九大石澗之一，石澗偏佈巨石，其中英雄瀑更有「懸壺飛瀑」之稱。而該路線在夏季或大雨過後，石澗內有可能發生山洪暴發，容易發生致命的意外。去年8月19日，一名25歲巴基斯坦籍男子，偕男友人於馬大石澗行山，據了解，其間有人於英雄瀑位置玩跳潭，25歲巴漢墮下約10米重創，送院證實不治。