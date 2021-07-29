翠屏南邨公屋單位閉門失竊　32萬元現金金器不翼而飛　巴裔男無奈

翠屏南邨翠榮樓一個低層公屋單位，今（29日）凌晨零時許30歲巴基斯坦裔男住戶放工回家赫見寓所疑遭爆竊，價值21萬元的金器及11萬港元現金不翼而飛。事主接受《香港01》訪問時大表無奈，稱金器屬於其母、姊及妻子，目前只待警方調查。據了解事主出門前確定門窗鎖上才出門，但返家發現被翻箱倒櫃，大量財物失竊。



事主不斷與家人通話交代情況，他向《香港01》表示，原本一家七口包括其父母、姊姊、哥哥、事主及其妻同住上址，但其他家人目前因疫情及航班問題滯留英國，只得事主自己留港。他在尖沙咀任採購員，朝九晚六，昨晚（28日）11時回家赫見寓所兩間房窗戶被打開，金器及現金失竊。他指出，金器屬於其母、姊及妻子。

單位處於低層，窗戶對開是平台。記者見現場一片凌亂，匪徒翻箱倒櫃，其中一間房的窗花被撬開。事主大表無奈，指目前只待警方調查，翻看閉路電視查蛛絲馬跡，但暫時未有進展。據了解事主出門前確定門窗鎖上才出門，但返家發現被翻箱倒櫃，大量財物失竊。

警方表示凌晨零時許，警方接獲觀塘翠屏南邨翠榮樓一名30歲非華裔男住客報案，指其單位內有搜掠痕跡，懷疑被爆竊。警員接報到場，經初步點算，有約價值約2萬英鎊（折合港幣約21萬元）的金飾及約11萬元現金不見了。經初步調查後，案件列「爆竊」，交由觀塘警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。