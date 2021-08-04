秀茂坪康麗園39歲男昏倒床上　母親揭發惜為時已晚

撰文：鄧海興 陳永武
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昨（8月3日）晚11時許，秀茂坪康寧道康麗園A座一名39歲男子，據報家中床上昏迷不醒，其母揭發事件，大驚報警，惜救護員接報趕抵，證實事主已明顯死亡，毋須送院。警方正調查其死因。

猝死
有人昏迷