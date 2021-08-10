涉擄23歲債仔上的士往飛鵝山禁錮　4男被捕最細14歲中一生

一名23歲男子疑因欠債，昨（9日）晚深夜在所住的將軍澳寶琳邨，被人誘騙外出及挾持登上的士，強行載往黃大仙飛鵝山追債，其間事主被迫簽下借據後才可離開。警方接獲途人報案後，驅車至飛鵝山搜捕，以涉嫌非法禁錮拘捕4人；包括的士司機及兩名14歲與15歲的男童，其中一名為中一學生。案件交由黃大仙警區反三合會行動組跟進。



被捕4名男子分別是61歲姓吳的士司機、14歲姓黃與15歲姓蕭男童，以及22歲姓郭男子，他們涉嫌非法禁錮。據悉，除的士司機外，黃報稱是學生，蕭童則無業，郭為地盤工人。各人均有案底，分別涉及違反交通規例、襲擊致造成身體傷害、偷單車及藏有攻擊性武器等。而案中23歲姓余受害人任稱售貨員，與蕭及郭認識，但不認識其餘兩人。

消息稱，余家住將軍澳寶琳邨，今年5月他在將軍澳的酒吧，認識同住將軍澳區健明邨的蕭及郭。昨凌晨約2時，郭曾到余的寓所追債但不果，之後離開。至晚上9時許，蕭相約余外出飲酒，吳駕的士到寶琳邨接載兩人，當時黃已在的士上。其後的士駛往觀塘寶達邨，再接載郭上車。

余見狀心知不妙，擔心再被追債，其間欲下車離開，惟被人捉着雙手無法落車。之後的士直駛至黃大仙飛鵝山。當的士抵埗後，吳放下車上4人，駕駛的士先行離開。最後余被迫簽下借據，才可離開現場。事後余報警求助，警方經調查後以涉嫌非法禁錮，拘捕涉案4名男子。