扮銀行職員誘低息貨款　呃6名市民110萬「保證金」　3騙徒被捕

再有騙徒誘騙市民作低息貸款行騙。多名市民近月接獲cold call來電，電話中騙徒假扮銀行或財務中介職員，聲稱可提供低息貸款。受害人不虞有詐交出個人資料，並被騙徒安排到偽冒律師樓辦理借貸手續，過程中受害人交出「保證金」結果蒙受損失。案中6名受害人合共損失110萬元，其中一人損失最多27萬元。警方經調查後，於今日拘捕3名男子，涉嫌串謀詐騙。



九龍城警區刑事調查隊督察區梓峯今午在記者會交代案情，講述今年7月至8月警方接獲數名市民舉報，指收到騙徒的傳銷電話，對方訛稱自己是大型銀行的職員，可提供低息貸款。當事主表示有意申請貨款時，騙徒會將事主的聯絡資料交予同黨，並用手機通訊軟件與事主溝通，要求事主提供一些入息及住址證明。

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受害人不虞有詐，將個人資料包括糧單及工作證明等，傳送給騙徒。騙徒其後向事主表示貸款已獲初步審批，要求事主到律師樓作資產審查。騙徒會假扮律師樓職員，相約事主在九龍城區一辦公室見面，要求事主簽一些假的貸款協議書，並要求事主交出保證金，作為資產證明。

事主以現金或支票支付相關保證金。騙徒收取保證金後，會訛稱受害人須到銀行完成餘下借貸程序，惟事主到銀行後，始發現騙徒並非銀行職員，銀行亦沒有受害人申請相關貸款的紀錄。案中涉及6名男受害人（介乎42至63歲），分別損失約4萬元至27萬元不等，合共損失110萬元。

九龍城警區刑事調查隊接報經調查後，於本周一（9日）持搜查令搜查涉案辦公室，其間警方發現該辦公室有律師樓的名牌，裝修亦與一般律師樓相似，相信騙徒藉此增加事主的信任。行動中，警方檢取一些文書工具、公司文件及部份懷疑偽造證書。至今日（12日），九龍城警區刑事部聯同商業罪案調查科，於旺角豉油街一旅館拘捕3名本地男子，在他們身上檢獲辦公室租約、律師樓卡片及銀行入數紀錄。

被捕3人（介乎19至28歲）涉嫌串謀詐騙，全部報稱無業。調查顯示，３名被捕人在案中角色，包括負責租用涉案辦公室、致電受害人誘騙進行貸款申請，以及接待受害人上假冒律師樓作貨款申請。警方相信涉案團伙自上月開始運作，接獲的舉報亦只涉及有關辦公室。案中騙徒只是cold call形式，隨機致電受害人行騙，事前未有特別掌握各受害人資料。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

根據警方數字，今年1至7月，同類案件共有100宗，合共涉及金額3,150萬元。商業罪案調查科高級督察張文瀚表示，近年同類案件的行騙手法，主要是騙徒訛稱是銀行職員或財務中介職員，可提供低息貸款行騙，其中要求受害人先交出一筆金錢才可獲得貸款，藉口包括要受害人交出行政費、保證金，或要受害人將錢轉帳至指定銀行戶口，聲稱作資產審查用途。甚至有騙徒要求受害人到財務公司進行借貸，並交出借貸得來的款項。當受害人交出款項，受害人再聯絡不上騙徒，亦不會獲得該筆低息貸款。