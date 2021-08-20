不滿工廈工程投標結果　3人涉刑毀法團及傷人被捕包括公司董事

屯門一工廈早前因維修外牆進行招標，疑有人不滿投標結果進行報復行動，上周一（9日）有5名男子闖入屯門青楊街1號世紀城市工業大廈之工程公司單位大肆破壞及毆傷一名男職員，警方接報後極表重視案件，經調查後於本月12日至19日採取連串行動於屯門及黃大仙，以涉嫌「刑事毀壞」及「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕3名本地男子，包括一名工程公司董事，當中有被捕人有三合會背景。



屯門警區反三合會行動組第一隊主管高級督察盛尉仁交代案情指，事發於本月9日下午2時50分，警方接獲市民報案，有5名男子闖入屯門青楊街1號世紀城市工業大廈之工程公司單位進行大肆破壞，其間一名男職員因企圖上前阻止更被以木棍襲擊受傷，肇事公司及該名男職員同屬業主立案法團成員之一。行動中，警員一共檢獲一批文件、三部手提電話、一支木棍及一隻手套。

屯門警區反三合會行動組接手調查，並相信案件與屯門一工廈早前因維修外牆而進行招標工程事件有關，並懷疑有人不滿投標結果所致。警方在行動中拘捕的3名男子年齡介乎32至60歲，其中兩人報稱無業，另外一人為維修工程公司之董事，案件不排除會有更多人被捕。

盛尉仁重申會強力打擊有三合會背景人士企圖夥同維修工程公司企圖謀利活動，並呼籲圍標行為嚴重反競爭行為及違反香港法例第619章《競爭條例》，市民如有懷疑應及早向競爭事務委員會作出舉報。而警方亦提醒市民，刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十年。另外，襲擊致造成身體傷害一經定罪，最高亦可被判處監禁三年。