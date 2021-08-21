被帶走8個月　上環「科記」鎮店孖寶「阿來」、「阿寶」回家了

「阿來」、「阿寶」回家了！上環科記咖啡餐廳鎮店「孖寶」雄性花貓「阿來」與「阿寶」，去年底因疫情關係，貓主盧太所託非人，把兩頭貓交由一名相識十多年的女熟客照顧，結果不肯歸還，直至近日經過傳媒大肆報導，警方受理介入追查下，兩頭可愛花貓才得以物歸原主，盧太開心之外，一班食客見回可愛的「阿來」與「阿寶」也雀躍萬分。



科記咖啡餐廳今日繼續大排長龍，部分食客見到久違了的「阿來」與「阿寶」，比吃到一碟美味的豬扒飯還要開心，不斷「打卡」拍照，有些更撫摸貓貓，對貓貓說:「你去咗邊度呀？好耐冇見你」。

「阿來」、「阿寶」回家三日，逐漸熟悉環境。（黃偉民攝）

在旁的盧太會心微笑，綻出一種失而復得的幸福笑容，她視愛貓如家人，失去的這段日子茶飯不思，悔不當初將愛貓交予別人照顧。盧太憶述，「阿來」取回來時沒精打采，「阿寶」則體型胖了，相信無節制吃東西所致，本周三(18日) ，牠們返回店舖門前，「阿來」是飼養20多年的老貓，熟悉餐廳環境，自行返回舖內，反而年僅8歲的「阿寶」表現慌張，盧太為令牠放鬆，帶「阿寶」在太平山街散步逾一小時，牠始肯返回舖內。

「阿來」是20多歲的老貓，經常瞌睡表現懶洋洋。（黃偉民攝）

「阿寶」年僅8歲，一身長毛， 討人歡喜。（黃偉民攝）

她表示，今次取回愛貓可謂一波三折，去年底，有食客被證實染上新冠肺炎，店舖上下需要檢疫，一名女熟客建議她把「阿來」和「阿寶」暫寄其家中，待疫情紓緩歸還，盧太不虞有詐，去年12月18日，讓她帶走「阿來」和「阿寶」，多個月前疫情有所紓緩，她致電該熟客要回兩貓，對方卻諸多推搪，不斷找藉口拒還，其後她致電不聽，短訊不回，有心逃避她們。

盧太頓感憤怒及無助，幸朋友替她抱不平，在fb貼文公開對方拒還兩貓的惡行，結果引起傳媒追訪，包括《香港01》。本周三(18日)，她到上環警署報警，該女警聲稱看過《香港01》的有關報導，所以受理跟進，警方主動介入後，對方最終歸還兩愛貓給她她，事件亦告一段落，經一事長一智，盧太強調，以後也不敢把愛貓交予別人照顧。