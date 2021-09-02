海關破海路販運1.25億元「K仔」案　近10年最大宗　拘一女子

海關接獲情報指一批氯胺酮（俗稱K仔）毒品會由巴基斯坦經海路偷運來港，經風險評估後，於7月30日在葵涌海關大樓驗貨場檢驗一個報稱為棉紗線的貨櫃，在162巻棉紗線的暗格檢獲220公斤氯胺酮，估計市值逾1.25億元。人員作進一步的檢控及調查後，於8月31日拘捕一名收貨物流公司的女負責人。今次是海關近10年破獲的最大宗海路販運氯胺酮案件。



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巴基斯坦貨櫃提單多假資料惹懷疑

海關於7月初與外國執法機構進行情報交流，得悉一批氯胺酮會由巴基斯坦經海路進入本港，海關隨即調整風險指標，揀選高風險貨物驗貨。7月30日，海關人員在葵涌海關大樓驗貨場接獲一批由巴基斯坦到港海運貨物，該20尺貨櫃報稱載有紡織棉紗線。海域科港口管制課監督文敬歡表示，由於該貨櫃收貨人是一個無進出口貨易紀錄的公司，而該公司提供的地址並不完整、使用虛假電話號碼，同時巴基斯坦是主要毒品來源地，與行動目標相符，人員遂扣驗該貨櫃。

6包棉紗線在X光機檢查下呈可疑影像

海關人員首先利用流動X光機檢查該貨櫃，發現貨櫃最深處底部影像與其他位置的影像不一，於是抽出該處貨物進一步檢查。其間人員發現15包棉紗線的包裝與其他棉紗線的包裝不同，並只有它們以繩索綑綁。人員再將15包棉紗線透過X光機逐一檢查，發現當中6包影像可疑，正常會呈現橙色影像，但它們呈現綠色藏合成類毒品影像。人員逐一拆開檢查，發現棉紗線品質極差劣，剪開表層並發現內有塑膠製圓形容器，裝有白色晶狀物。晶狀物樣本在毒品測試中對氯胺酮呈陽性反應。人員最終在162巻棉紗線中，檢獲220公斤氯胺酮毒品，估計市值逾1.25億元。文敬歡指，整個貨櫃有164大包的棉紗線，當中共有6大包藏有毒品，並藏在櫃貨最深處位置，佔貨櫃貨物不足4%，並藏在棉紗線軸心，企圖逃過海關偵查。

海關毒品調查科接手調查後發現，涉事提單上的收貨公司、收貨人電話及在巴基斯坦的付貨人公司均為虛報，但收貨地址為另一間正當的成衣製造公司。海關調查相信，販毒集團企圖利用正當的成衣製造公司作為掩飾，令海關相信為正常貨物，避免被揀選為檢驗貨物。而根據情報顯示，疫情期間販毒集團不會在毒品生產地囤積大量毒品，由於擔心被當地執法機關破獲會損失慘重，因此近期會將大量毒品透過海運運往其他地方，因為海運時間較長，可以趁一、兩個月的空檔尋找買家，亦方便改變目的地。

海關根據上述情報，決定不動聲色，等待收貨或會否更改收貨人公司。其後發現涉事貨櫃的收貨人更改為一間物流公司。經監控及調查後，在8月31日採取行動，拘捕該物流公司的35歲香港女負責人，她事後獲保釋候查。海關正重點調查，該批毒品是否原本計劃在本地市場銷售或再轉口。

海關毒品調查科毒品調查課署理監督陳紹裘指，涉事物流公司曾與貨櫃船公司聯絡，船公司層查詢收貨安排，海關相信該批氯胺酮仍未有買家。

海關毒品調查科高級監督李錦榮指出，今次是海關近10年破獲的最大宗海路販運氯胺酮案件，以往巴基斯坦毒品主要經空運到港，今是首次由該國海運氯胺酮到港。海關以情報交流及風險評估，成功偵破今次過億元氯胺酮案件，從源頭阻截大批毒品流入市場。