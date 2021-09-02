海關今年首8個月檢2.6噸毒品　破16宗千萬販毒案

疫情期間海關檢獲毒品數字大幅上升，去年整年檢獲約3.5噸，按年上升逾七成半，當中可卡因及冰毒升幅最多，分別為四成及2.2倍。而今年首8個月已檢獲2.6噸毒品，當中大麻及氯胺酮較去年同期上升4.5倍及約2.2倍。海關指，疫情期間受通關限制，販毒集團由每次逐少偷運的「螞蟻搬家」販毒模式，改為以空運及海運大量販毒的「走馬燈」模式，成為檢獲毒品數字上升主因，此外，海關今年破獲本港兩個特大大麻種殖場，反映販毒集團將毒品轉為本地生產。



海關去年全年檢獲約3.5噸毒品，按年上升逾七成半，今年首8個月已檢獲2.6噸毒品。（黃偉民攝）

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疫情前，2019年海關全年檢獲約2噸毒品，但在去年疫情期間共檢約3.5噸毒品，今年首8個月檢獲共2.6噸毒品，顯示在疫情期間檢獲毒品的數量不斷上升。去年檢獲冰毒上升2.2倍，約806.7公斤；檢獲可卡因上升四成，約907公斤。大麻及氯胺酮去年全年檢獲量分別為404.5公斤及283.9公斤，今年首8個月檢獲量已超過去年整年檢獲量，分別為935.4公斤及538公斤，分別較去年同期急升四成及2.2倍。

海關毒品調查科高級監督李錦榮指出，海關今年在本港破獲兩個特大大麻養殖場，因此大麻檢獲量直線上升，反映受疫情影響，毒品難以入口或被海關檢獲，有販毒集團將毒品轉為本地生產。

大麻及氯胺酮去年全年檢獲量分別為404.5公斤及283.9公斤，今年首8個月檢獲量已超過去年整年檢獲量，分別為935.4公斤及538公斤，分別較去年同期急升四成及2.2倍。（黃偉民攝）

李錦榮表示，根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室的最新報告，在疫情初期毒品生產國囤積大量毒品，為免被當地執法人員檢獲，遂採取「走馬燈」模式販毒，經海路將毒品送離生產國，在逾一個月的航行期間尋找買家，尋獲後才改船務文件，運往目的地。「走馬燈」模式犯毒手法對販毒集團極具效益，費用較低及分散風險。

改用「走馬燈」模式經海空路線運販毒

在疫情前，販運毒品的模式主要為客運、郵遞及快遞「螞蟻搬家」，每次數量不多；疫情期間，全球機場均減低運作，2020年毒販改以郵遞及快遞進口毒品為主，海關增加該形式的檢驗，令破獲涉及同類模式的案件由827宗升至1,111宗，涉及檢獲毒品數量由2,152公斤上升至3,475公斤，按年增加逾六成。及至今年，販毒集團再改為「走馬燈」模式，利用空運及海運販毒，有買家的訂單以空運到港，而未有訂單則用海運到港，就此海關再轉策略，今年首8個月搗破相關模式的案件為518宗，雖比同期下跌9%，但檢獲毒品量則已達2,663公斤，上升43%。

今年販毒集團改為「走馬燈」模式販毒，首8個月搗破相關模式的案件為518宗，雖比同期下跌9%，但檢獲毒品量則已達2,663公斤，上升43%。（黃偉民攝）

李錦榮指，毒品檢獲量上升是主因是海關因時制宜，破獲多宗大型案件。2020海關偵破千萬大型毒品案為33宗，2019年則有15宗，而今年首8個月則有16宗。他指，毒品為全球性問題，由於生產、販毒到吸食均為跨國活動，香港為航運樞紐及物流中心，交通完善，以及實施便利客運及貨運政策，增加毒品途經香港的機會。海關與海外及內地的緝毒機構保持聯繫，包括互換情報及聯合行動等，遏止跨國販毒行動。