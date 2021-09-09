警飛虎隊紅磡攻破電騙集團大本營　拘女主腦等7男女　200人受害

警方在紅磡民裕街榮業大廈搗破一個電話詐騙集團控制中心，派出「飛虎隊」爆門，拘捕涉嫌串謀詐騙的4男3女，包括一名36歲女主腦。涉案電騙中心採隱蔽式佈局保安嚴密，營運約2個月，集團成員分工精細，分別假扮銀行職員以cold call形式致電受害人，訛稱提供低息貸款誘騙受害人入局，再派俗稱「刀手」（行動組職員）向受害人收取借貸「保證金」，惟受害人最終未能獲得借貸。警方相信案中受害人多達200人，正追緝其餘在逃人士歸案。



+ 1

現場為民裕街榮業大廈13字樓一單位，涉事單位被打造成隱蔽式電騙控制中心，設有鐵閘、木門及玻璃門等多重保安，警方「飛虎隊」到場破門進入，玻璃碎散落一地。警方相信涉事電騙中心運作約2個月，被詐騙集團用作指揮及控制進行網上或電話低息貸款騙案，以及專用作打cold call電話，誘騙受害人借低息貸款。

警方灣仔警區總督察（刑事）何兆東今（9日）晚上在記者會講述案件，指今年8月26日，案中一名受害人接獲一名自稱是中銀職員的電話來電，聲稱可提供低息貨款。受害人表示有興趣申請貸款後，騙徒將受害人轉介予一名自稱私人貨款公司職員的同黨。受害人不虞有詐，其後被對方相約到灣仔的一間茶餐廳並簽署極其簡單的文件，以為可以獲得約30萬元的貸款。

過程中，騙徒要求受害人支付一筆約2.8萬元的保證金，訛稱是要確保受害人有能力還款。受害人交出該筆保證金後，獲發一張發票到財務公司兌現貸款，惟受害人到財務公司後，發現從沒有相關貸款的申請處現，始知受騙於是報案。

灣仔警區接手案件展開調查，鎖定涉事的民裕街榮業大廈單位電騙中心。至今日灣仔警區刑事部採取拘捕行動，掩至單位並由「飛虎隊」協助進行爆破，其間破門進入拘捕單位內4男3女（介乎18至36歲），包括一名36歲女主腦。

調查顯示，被捕人士中，部份人有黑社會背景，亦有人報稱之前無業，獲集團聘用約兩個月。被捕疑犯在涉案電騙集團中扮演不同角色，彼此分工精細，包括一些扮演銀行職員或律師行職員的電話推銷員、行內俗稱「刀手」的人士，負責相約受害人見面收取騙款；亦有負責訓練的角色，專責擬定講稿及對答模式，以訓練推鎖員。而被捕主腦主要是負責招聘成員、分工及分贓等。

行動中，警方在該個電騙控制中心內檢獲15部電話、5部電腦、1個電話分流器。警方相信該分流器用於播放電話錄音系統，務求使集團在行騙過程中，令受害人覺得更具真確性。另外警方亦檢獲約15萬元現金，相信是受害人的騙款，並在一夾萬內檢獲約200名相信是受害人的個人資料，有關資料正被詐騙集團用作進行洽談，甚至正相約受害人進行詐騙。案件仍在調查，何兆東稱警方已掌握其他在逃人士的資料，稍後將再有進一步拘捕行動。