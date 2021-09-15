海關大規模緝毒包裹　 檢$5,500萬毒品　15歲男學生涉收貨被捕

海關毒品調查科人員本月進行大規模緝毒行動，主要針對販毒集團利用包裹販運之手法運送毒品，當中共涉及40宗同類販毒案件，以及6種毒品類型，共檢獲毒品約重100公斤，市值約5500萬港元。其中兩名男女涉案被捕，被捕一名15歲男學生，涉嫌由朋友介紹上收取一個大麻精油包裹。

海關表示，涉案販毒集團以包括文件夾、唱片封套、書本、背包暗格，以及奶粉、茶葉及咖啡粉等食品包裝作掩飾，亦有部分毒品藏於較堅固之金屬配件中，以增加搜索難度。



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海關毒品調查科機場調查課監督李文樂表示，據調查販毒集團會每次以約數千元之報酬，誘使他人幫助運送違禁品包裹。其中，海關人員本月13日於筲箕灣拘捕一名15歲男學生，相信他經朋友介紹，收取一個來自加拿大內藏4公斤大麻精油的蠟燭包裹，現已獲准擔保候查；而於翌日（14日），海關亦於元朗錦田拘捕一名35歲南亞裔女子，她當時正收取一個內藏2公斤懷疑冰毒的吸塵機包裹，經調查後現正被扣查，而該名女子亦涉及另外3宗同類型販毒案件，海關表示不排除有更多人被捕。

李文樂表示，涉案販毒集團以包裹掩飾作運毒，包括文件夾、唱片封套、書本、背包暗格，以及奶粉、茶葉及咖啡粉等食品包裝，當中也有部分毒品會藏於較堅固之金屬配件中，以增加搜索難度。李文樂又指行動中檢獲的冰毒主要來自南非及馬拉維等非洲地區；俗稱「K仔」的氯胺酮及搖頭丸則來自於比利時、德國及荷蘭等歐洲地區；可卡因就來自於巴西及墨西哥等南美地區；俗稱「白粉」的海洛英來自於馬來西亞；而大麻類毒品主要來自於美國及加拿大等北美地區。

海關呼籲，市民需提高警覺，不要貪圖金錢利益而參與毒品活動，不要輕信他人幫助運送違禁物品入港，更不要在未清楚物件屬性之前幫人運送包裹貨物。而家長要多加留意，切勿讓子女被不法分子利用運送包裹，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬於嚴重罪行，若一經定罪，最高可被判終生監禁及罰款500萬，市民如發現毒品活動，應及早致電海關熱線2545 6182。