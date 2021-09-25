紅磡電騙集團再添5男女被捕　至今32受害人失$86萬

警方日前於紅磡搗破一個電話詐騙集團，派出「飛虎隊」爆門進入其控制中心，本月9日拘捕4男3女涉嫌串謀詐騙，包括一名36歲女主腦。灣仔警區重案組經進一步調查後，於15日至24日期間，再拘捕4男1女，年齡介乎18至26歲，涉嫌「串謀詐騙」。



涉案詐騙集團在紅磡民裕街榮業大廈一單位，用作隱蔽式電騙控制中心，騙徒自稱銀行職員致電受害人聲稱提供低息貨款，其後由另一名自稱私人貨款公司職員的同黨，相約受害人到灣仔一間茶餐廳簽署文件，並要求受害人支付一筆約2.8萬元的保證金。騙徒得手後向受害人發出一張發票，指可到財務公司兌現貸款，惟受害人其後發現財務公司並無相關貸款。本月9日警方「飛虎隊」到場破門進入該控制中心，拘捕介乎18至36歲的4男3女。

警方指初步調查顯示，案件至今有32名受害人，損失約86萬元現金。而潛在受害人數目估計達428人，行動成功阻止其中396人受騙。警方估計若騙徒成功得手，涉及金額高達850萬元。

警方相信行動已成功瓦解一詐騙集團，最新被捕的男女當中包括該詐騙集團骨幹成員，其中4名被捕男子現正被扣留調查；而該名被捕女子則已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。連同本月9日被捕的7人，案件至今合共拘捕12人。