「阿儀」獲邀合照事件後　反黑組再掃涉事元朗酒樓票控24人

近期爆紅的亞視藝人「阿儀」，日前被捲入元朗黑幫酒樓擺大壽推壽包事件，亞視發言人早前表示，旗下藝人薛影儀僅為路過餐廳門外，獲支持者邀請拍攝合照，並未參與有關的活動。警方於9月28日凌晨搜查元朗西菁街10號一食肆，向13名男顧客及5名女顧客（年齡介乎25至40歲）以涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），發出定額罰款通知書。而「阿儀」則未有被票控。

事隔一日，警方再次高調掃場。警方表示，新界北總區反三合會行動組於昨日（9月29日）晚上約9時展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，再次突擊搜查元朗西菁街10號一食肆。行動中，人員發現23名男顧客及1名女顧客，年齡介乎24至47歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。



阿儀為左口賀壽。(資料圖片)