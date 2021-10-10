警反走私破八鄉快艇建造工場　檢5大飛拘3男

水警女高級督察林婉儀在沙洲一帶追截走私船時墮海殉職後，警方持續打擊走私活動。警方新界北總區反三合會行動組於上周四（7日）突擊搜查一個位於元朗八鄉的倉庫，搜獲5艘用作走私的快艇，22副舷外引擎，總值逾700萬元，並拘捕3名男子。



涉案倉庫位於八鄉粉錦公路，佔地約2萬平方公尺，包括空地及貨櫃辦公室位置，警方相信有關倉庫用作儲存及建造非法快艇。上周四（7日）下午4時許，新界北總區反三合會行動組根據線報，並持法庭搜查令掩至倉庫進行突擊搜查，發現當時5艘涉案快艇放置在貨倉空地上，兩名男子在其中一艘快艇附近進行拆卸工程，兩人分別23歲姓范和24歲姓廖，報稱技術員，相信有黑社會背景。

稍後，警員再在貨倉一個貨櫃辦公室內，發現另一名67歲姓侯本地男子，他報稱無業，日常住在該倉庫內，相信是倉庫看守人。案中檢獲的5艘快艇各長17米闊2.5米，分別安裝了4至5個舷外引擎，共有22個舷外引擎，估計每艘快艇時速可達50海里，而各船身並無任何登記，相信全部為走私之用。消息稱，檢獲的快艇款式，與之前撞及水警的船隻相近。警方在現場亦檢獲一批用作維修舷外引擎的工具，包括電鑽及螺絲批等。

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3名男子涉嫌干犯《進出口條例》(60章)第14A條「為走私用而建造船隻」被拘捕，已獲保釋候查，須於11月上旬向警方報到。新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德稱，初步調查顯示，相信經過近日警方及各部門進行持續反走私行動，令有走私份子欲將部份舷外引擎由走私快艇上拆卸，方便分開運送，以逃避警方追截。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

根據《進出口條例》(60章)，任何人為作走私用途而建造的250總噸以下船隻進行修理或維修，即屬犯罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。