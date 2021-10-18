元朗村屋倒塌壓傷九旬婦　經常掉灰現裂痕　婆婆居住逾70年不肯搬

元朗廈村新圍三級歷史建築「士宏書室」斜對面的村屋昨（17日）倒塌，九旬廖婆婆被壓中，頭及手腳受傷，其養女指，養母無大礙，目前於醫院接受治理。養女指，廖婆婆多年獨居於涉事村屋，拒絕搬遷改變生活模式，惟該屋經有灰塵掉落，只是着外孫修補稱「你又同我補下喇！嗰度又一條裂痕喇」。



元朗田廈路廈村新圍89號及90號相連的天花及外牆倒塌，一名九旬婆婆被壓中。（蔡正邦攝）

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96歲廖婆婆頭部、手及腳受傷，目前於天水圍醫院接受治療。廖婆婆的養女鄧女士今早到新圍跟進情況，但由於發生倒塌的89號廖婆婆住所、90號及周邊位置被警方封鎖，無法即時處理私人物品。鄧女士表示，廖婆婆送到醫院時「成身都係血」，幸無大礙，只是皮外傷。

村屋曾多次出現裂痕

她指出，89號屋是舊式建築，沒有龬筋，只有木樑，經常灰塵掉落，養母會着外孫協助修補：「你又同我補下喇！嗰度又一條裂痕喇」。倒塌最嚴重的位置是廖婆婆的睡房，「啱啱佢個位就係房，如果佢喺房真係想像唔到點樣……」

鄧女士指，養母嫁予養父後便在89號屋居住，最少70年，養母年輕守寡，在鄧女士成年出嫁後一直獨居，不願意改變生活方式，拒絕與鄧女士同住或搬入老人院。「落雨打風叫佢過嚟我哋度都唔肯，都堅持出去一定要返屋企。」她估計該屋需要清折，視乎廖婆婆意願，或暫時安排與自己或親友暫住。

村長憶述，昨晚聽到巨響，隨即前往查看，發現村屋倒塌，廖婆婆的腳部被壓住並呼救。他指，當時廖婆婆「坐喺廳傾緊電話睇緊電視，好彩，如果佢一入房就冇喇，應晒！」又指涉事村屋甚少修緝，目前屋宇署人員正檢查村屋結構安全，及通知承建商到場進行清理，完成後才會解封予村民收物品。

發生倒塌意的89號及90號村屋毗鄰三級歷史建築士宏書室。（地理資訊地圖）

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事發昨晚約8時34分，一幅串連新圍89號村屋及90號村屋的10米乘4米天花，以及約6米乘4米外牆倒塌。住在89號村屋的96歲廖婆婆走避不及，腳部被壓中，頭及手部亦受傷，在瓦礫中呼救，其他村聞到巨響及呼救聲到場查看及報案。消防員到場搜索及救出廖婆婆，並由救護員將她送院治理。另外，90號村屋則無人居住，居住附近的10多名村民需要疏散。