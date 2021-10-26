兩月內多宗學生自殺　局方：促請學校採取措施　識別情緒困擾學生

新學年至今，已發生多宗學童自殺事件。教育局對此表示難過，並與有關學校聯絡，提供適切支援。局方又促請學校採取措施，加強照顧學生精神健康及預防自殺的工作。並建議教師、學生、家長從不同渠道，識別和支援受情緒困擾的學生。

教育局將按需要，再舉辦更多家長工作坊，加強他們對精神健康的關注和認識，提升他們識別和支援有精神健康困擾子女的能力。



開學至今不足兩個月，本港已發生五宗學生墮樓案件。（資料圖片）

教育局表示，對近日多宗的懷疑學童自殺事件感到十分難過，並促請學校從不同渠道，包括觀察學生日常表現、留意學生的作文或週記、了解同學間於社交網絡發放的訊息，及早識別學生的自殺警告訊號，及時轉介有精神健康需要的學生予學校社工，接受適切的支援。

局方促請學校安排時間讓校本教育心理學家為全體教師作專業分享，以加強教師掌握如何識別自殺警號及適切地處理學生的自殺行為

另外，學生可協助識別和支援受情緒困擾的朋輩。由於有些學生未必願意向教師透露自己的問題，而只會在朋輩面前表達自己的負面想法及情緒，所以，學校應教導學生若發現朋輩出現情緒困擾及自殺警號時，應盡快向可信任的成人求助

局方又指，如家長察覺子女有異常表現，例如子女逐漸變得不修邊幅、學業成績突然下滑，以及經常離群獨處等，家長應主動關心，並與學校輔導人員溝通，尋求專業協助。教育局未來會按需要再舉辦更多家長工作坊。提升家長識別和支援有精神健康困擾子女的能力

教育局將再次去信全港學校，喚起學校同工的關注，共同努力為學生提供支援。教育局亦會安排教育心理學家，透過電台節目分享專業意見。