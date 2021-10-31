試車變炒車　九龍灣私家車掟彎反肚　殃及五電單車

九龍灣發生罕見交通意外，今（31日）晨8時47分，姓曾（25歲）男子相約準備賣車的車主試車，他坐上司機座位，車主則坐在旁邊，私家車沿宏開道轉入臨利街時突然失控，撞毀路牌、欄杆及停泊路邊的五輛電單車，繼而四輪朝天。



車主被嚇得目瞪口呆，幸無受傷，與對方雙雙爬出車外，毋須送院，幸周日關係，行人不多，沒傷及無辜。警方在場調查，肇事私家車為福士Golf單門系列，現場沒煞車痕迹，有人報稱油門當腳掣，掟彎時高速狂飆失控出事，受事故影響，現場交通一度擠塞，之後召來拖車將肇事車輛拖走，逐漸恢復正常。

姓曾司機對意外猶有餘悸，在場與受影響的電單車車主商討賠償，他報稱平日駕駛貨車，駕駛經驗豐富，對為何會發生意外？他尷尬不已，報稱地滑肇禍，他解釋該私家車準備放售，開價4萬多元，他感興趣相約車主試車，不料發生驚險意外。

一次試車損失十多萬元

今次意外除白色私家車遭殃外，五部停泊路邊的電單車同告損毀，其中一輛電單車車主林先生接獲警方通知，回來赫見愛駒傷痕纍纍一臉無奈，林稱該車從日本購回來，落地僅三個月，昨晚停泊路邊，肇事司機承諾會賠償三萬元給他，購下整部電單車。據悉，五部受損電單車賠償額合共逾10萬元，加上白色私家車的賠償，一次試車損失不菲。