「大耳窿」轉型網上放債　21債仔遭淋油追數　警方拘8人

「大耳窿」追上時代步伐轉型網上放債，全程毋須露面及網上交收資料及放款！警方指，發現不法分子於網上社交平台主張毋須露面、申請簡單及不用提交入息證明，吸引受害者申請借款，取得事主個人資料後，再向事主發放數千元至1萬元的借款。但當事主無錢償還時，「大耳窿」追數都是用舊招，到事主單位淋油或張貼收債單張，迫使對方還錢。警方經調查後，拘捕4名直接參與收債行動的人士，另有4個戶口持有人則「洗黑錢」罪被捕，警方不排除有更多人被捕。



西區警區刑事總督察黃宇徽表示，警方搗破一個本地非法收債集團，今年10月17月至今有7男1女本地人被捕，包括一名31歲男子為集團主腦。集團於今年9月至10月，於本港21個地方以淋紅油的方法追數，騷擾債仔及其親友。警方經調查後，以21項刑事毀壞罪及4項洗黑錢罪，合共拘捕8人，他們介乎28至59歲，部份人有黑社會背景。

今年約10月中旬，警方識別到一個高危的受害者單位，相信該單位會受到非法收債的騷擾，探員於單位外埋伏。至10月17日晚上，探員在單位外截獲一名34歲本地男子，該男子當時準備淋油，探員在身上檢獲收債信及紅油，當場將他拘捕，並在疑犯的私家車內發現紅油，估計他準備到另外3個地方犯案。

探員經調查後，發現被捕男子由收債集團操控，探員鎖定其他集團成員的身份，於今月1日至2日再拘捕7人，警方不排除有更多人被捕。警方發現案中的受害人透過網上社交平台，申請數千元至1萬元的非法放債，當他們無法償還高昂的利息，最終被人淋油收債。

警方發現有不法分子，於網上社交平台自稱是放債人，以不需要會面、申請過程簡單及不用提交入息證明，吸引受害者申請借款，要求對方以社交平台及電話途徑，交出自己及家人的電話、住址證明等個人資料。之後，受害者的戶口會收取數千元至1萬元的入帳，及後他們會接獲指示，要求向指定戶口存入「利息」，但有關款項高昂及超過法定上限。例如有人借4千元，每星期需要還400元利息，直至事主可一次過清還4千元借貸。

當受害者無法償還時，集團主腦會安排旗下的行動組成員，到受害者的住所淋油或貼收債單張，從而迫使苦主繼續還錢。當行動組成員完成「柯打」後，主腦會將錢存入成員的指定戶口，包括其親友及購買得來的戶口。黃宇徽表示，警方拘捕4名直接參與收債行動的人士，另外4個戶口持有人則「洗黑錢」罪被捕。當中一人涉嫌刑事毀壞被起訴，另外7人獲保釋候查。

西區警區與房屋署推出「互護居安計劃」滅罪

香港仔分區特遣隊主管霍立苡督察指出，西區警區與港島房屋署推出「互護居安計劃」，有8條公共屋邨參與，至今警方破獲3宗罪案。計劃中，警區設立一條24小時熱線，另與保安人員有一個互通的群組，與他們進行情報分享及提供有關的訓練，希望提升他們的警覺。西區公共屋邨的淋油的非法收債罪案有下降，包括首季有12宗，至第二季0宗及第三季2宗相關罪案。