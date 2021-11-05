貝澳水牛撞學童｜牛王「大眼仔」被捉走絕育　母牛無王管四圍走

大嶼山貝澳昨日（4日）發生水牛撞倒小童事件，造成3名8歲學童受傷。事件中兩隻水牛父子「孤獨精」及「大眼仔」為新舊牛王，因爭地盤追趕導致意外。其中新牛王「大眼仔」因尚未絕育，漁農署昨表示會嘗試將其捕捉及進行絕育手術，以減低其攻擊性。

漁農署表示今日已捉走「大眼仔」，稍後進行絕育手術。愛牛人士「牛媽」估計「大眼仔」於絕育後仍需休養最少3個月才會放回。而多隻母牛由於「無王管」，今日於貝澳沙灘一帶四處遊走。



大嶼山貝澳昨日（4日）發生水牛撞倒小童事件，造成3名8歲學童受傷。（香港突發事故報料區圖片）

貝澳著名愛牛人士「牛媽」梁韶華表示，得知漁護署今日已捉走「大眼仔」，估計於絕育手術後仍需休養最少3個月才會放回。牛媽指由於「大眼仔」性情較暴躁及兇狠，希望絕育後會比較溫馴，但指即使手術後，仍有機會需等待一年半載讓其鬥心減低。

牛媽又指於今日「大眼仔」被捉走後，多隻母牛因「無王管」於貝澳沙灘一帶四處遊走，更有十多隻母牛行至近鹹田村尾。牛媽指每個區域的牛王都有其特性，控制母牛不讓牠們離開，但現時因「大眼仔」被捉走，母牛就如「倒瀉籮蟹」，但指牠們緩緩步行不會對居民構成太大影響，「最多食咗你棵花，推冧你個花盆」，希望牠們覓到新的棲身地就會安定下來。

漁護署發言人表示，署方今日已捕捉該頭水牛並帶回轄下打鼓嶺行動中心（行動中心）以便稍後進行絕育手術，以減低其對其他雄性水牛的攻擊性，從而減少導致途人受傷的機會，手術後，水牛會在行動中心觀察一段時間，如認為其適宜在戶外生活，才會放回。發言人指涉事地點一帶現時約有50頭水牛。