貝澳水牛撞學童｜保育人士批評政府監管貝澳不力　令牛群無處容身

大嶼山貝澳發生水牛撞倒小童事件，造成3名8歲學童受傷。保育人士批評政府監管貝澳堆泥問題不力，亦未能阻止違規度假營經營，令水牛棲息地銳減。熟悉大嶼山水牛生態的人士表示涉嫌撞人的水牛「孤獨精」是前牛王，年紀老邁地位被新牛王取代，但由於棲息地銳減無處容身，想返回「老巢」時被逐，繼而發生追逐事件，最終造成3名學童無辜受傷。



前大嶼山愛護水牛協會主席何來解釋，入冬前換季時節，水牛會佔據棲息地過冬，由於一片土地只能容納一隻「牛王」，而貝澳整片濕地只得兩個水牛棲息群，即貝澳只容兩隻「牛王」。何指出，「孤獨精」之前擔任牛王多年，由於年紀老邁被新牛王驅逐，只能在周邊地區遊牧。但因為棲息地不斷萎縮，「孤獨精」無處容身，一直想返回杯澳小學後方「老巢」。可是，新牛王並不歡迎其他公牛進駐其地盤，於是「教訓」企圖佔據棲息地的「孤獨精」，導致追逐事件發生。

何來感嘆「小朋友無辜受傷，係因為上一代做保育做得唔好，（水牛）本來可以打交嘅地方都無埋。」她形容貝澳水牛很懂得與人類相處，很多街坊都會照顧牠們，但近年貝澳泳灘附近一大片原本是水牛棲息地濕地，出現大範圍的填土工程，令水牛生存空間大減。她批評政府應該為今次意外負上最大責任，稱發展越野單車徑及污水處理項目，均破壞當地生態。

「牛媽」梁韶華不約而同形容政府是「最大的環境破壞者」，認為建造芝麻灣越野單車徑及貝澳建造污水泵房等行徑剝削牛的住所，指出牛才是原居民。她坦言以往經常有發生牛隻追逐，或破壞圍欄等影響村民事件，亦形容自己成為「眾矢之的」。但她認為問題在於牛的生活空間愈來愈小，而政府卻漠不關心。她續指，需說政府實施大嶼藍圖內「北發展、南保育」的總體原則，認為政府只顧「北發展」。

跟進貝澳填土問題多年的守護大嶼聯盟召集人謝世傑表示，過去兩三年在水牛棲息地，既有濕地被改建成度假營，索價逾2000元一晚，即使地政釘契仍無阻經營。另外在貝澳維多利亞山莊附近一處濕地，亦有業權人以鐵絲網圍封土地，凡此種種均令水牛棲息地面積大減。《香港01》正向地政署及漁護署查詢。

過去十年，大嶼山曾發生人牛同住所引致的意外，在2020年10月2日，貝澳有老婦被水牛撞倒跌傷，要送院縫12針。2013年6月6日，大嶼山嶼南路有牛群被車撞死，5隻牛當場慘死，3牛人道毀滅。

大嶼山現有超過150隻水牛

根據漁護署資料指，大嶼山今黃牛的數量由2013年的225隻減至2018年的170隻，但水牛則由2013年的75隻增至120隻，估計現時水牛數目已超過150隻。截至去年12月為止，管理隊去年在大嶼山為20隻牛進行絕育，較前一年的70隻為少，並接獲20隻牛受傷個案，其中有2隻需要進行人道毁滅。

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▼▼貝澳公牛撞學童事件▼▼

