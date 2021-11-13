Round Two｜尖沙嘴再起風雲　酒吧衝突　「老新」夜戰「勝和」

繼上月28日天文臺道發生數十名大漢扑車事件後，尖沙嘴再起風雲，黑幫「新義安」與「和勝和」再在街頭混戰！前日（11日）凌晨2時許，「新義安」猛人「洛文」的手下在諾士佛臺一酒吧消遣，與「和勝和」頭目「左口」手下發生碰撞，在金巴利道48號對開講數時大打出手，兩批人馬合共約30人互相追打，街頭變戰場，叫囂聲打破黑夜寧靜，不少樓上住客被吵醒，探頭查看並拍下手機短片，其中三段片今日（13日）開始在網上流傳。



第一段片約8秒長，見到約20名大漢如螞蟻般圍毆數人，捱打一方且戰且退，部分人抱頭逃竄。另一段片長30秒，約10名大漢追打一名白衫男，白衫男寡不敵眾，被人推跌倒地，隨即遭人拳打腳踢，其間有大漢吆喝企圖幫助白衫男的人士：「走！唔好畀我睇到你」，由於施襲者人數眾多，對方不敢輕舉妄動，當場被拋窒。

最後一段片約16秒長，只見白衫男已站起身，旁邊的灰衫漢被人襲擊，未幾即有大漢衝過來推跌白衫男，白衫男再遭兩三大漢踢頭，其間一大漢叫：「走啦」，眾大漢開始一邊爆粗一邊施施然散去，不久傳來警車警號聲，白衫男與4名同黨見警員將至，亦急步離去。

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警方表示，前日凌晨2時38分，警方收到多人報警，指金巴利道48號對開約有20、30人打架，有人受傷，警方到場後涉事人士已散去，案件列在公眾地方打鬥跟進，暫未有人被捕。

上月街頭混戰 警拘11人

據知，事件涉及黑幫「新義安」及「和勝和」，尖沙嘴諾士佛臺一酒吧，當時聚集了「新義安」猛人「洛文」的手下及「和勝和」頭目「左口」手下在場飲酒消遣，其間兩批人馬發生撞碰爭執，他們轉往金巴利道講數，結果談不攏互相毆鬥，整個金巴利道如同戰場，殺聲震天，引人側目。

今次是17日內第二次在尖沙嘴街頭混戰，上月28日，「新義安」與「和勝和」人馬在天文臺道互相廝殺，由樓上吧打到街外，無法無天令人咋舌，油尖警區反三合會行動組隨即接手調查，拘捕11名男子，包括「新義安」猛人「波波承」。