海關破20年最大宗空運可卡因案　揭變壓器藏1.47億元毒品

海關上周在機場破獲兩宗毒品案，檢獲145公斤懷疑可卡因及20公斤懷疑冰毒，總值合共約1.64億元，3名男子涉案被捕，經調查後目前獲釋，其中市值約1.47億元的可卡因，是海關近20年來破獲最大的空運可卡因案件。兩批毒品分別由危地馬拉及墨西哥寄港，收藏在報稱為電力變壓器及電腦測試器的貨物中，本港物流公司同樣受內地物流公司委託負責在港的清關及轉運程序，海關相信販毒集團利用中港物流公司採取迂迴路線，將毒品轉運往澳洲。



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海關機場科人員上周日（14日）透過風險評估及資料分析，發現一個由危地馬拉寄出、報稱855公斤的電力變壓器，由於過往較少有大型的變壓器經空運由危地馬拉寄往香港，因此引起海關人員懷疑。人員打開貨物檢查，發現一個大木箱中內藏一個大型油浸式變壓器，透過X光檢查發現形象有可疑。形象顯示該變壓器內無任何裝置或應有的儲油箱或高壓線圈，反而藏有擺放整齊的長方形物體，進一步檢查發現變壓器以玻璃膠封邊，但一般變壓器啟動時溫度可達95度，因此不會使用玻璃膠封邊。同時，海關亦相信所謂澳洲收件人及地址為虛構，人員打開變壓器，發現111塊可卡因磚，共重145公斤，市值約1.47億元。是海關近20年內破獲最大的空運可卡因案件。

毒品調查科接手調查後，上周四（18日）在機場拘捕一名負責提貨的34歲運輸公司男職員，人員前往其位於葵涌的運輸公司蒐證，並拘捕43歲男負責人。海關毒品調查科機場調查課監督李文樂表示，海關調查發現該貨物由內地一間物流公司，分別委託位於觀塘及另一間葵涌物流公司負責在港程序。觀塘物流公司再委託被捕人士所屬的葵涌運輸公司負責到港清關、提貨及運往元朗一貨倉儲存；原定於昨日（24日）由葵涌物流公司運返機場寄往澳洲。

另外，上周五（19日）海關人員認為一個由墨西哥入口、報稱139公斤的電腦測試器的貨物不尋常，打開後發現電腦測試器金屬底座重達117公斤，並且無任何開口位置、無電線插頭、無牌子及無型號，X光形象顯示底座中間有一層密度不同的物料。人員鑽開底座發現是冰毒，共20公斤，市值約1600萬元。毒品調查科根據空運單資料，搜查荃灣一間物流公司，發現該公司受另一間內地物流公司委託，負責在港清關、運輸、存倉及寄往澳洲工作。

海關機場科空運貨物第三組指揮官朱家穎表示，兩宗案件顯示不法分子利用大型機器的空間收藏毒品，以增加海關人員發現毒品及打開大型機器的難度。海關調查相信販毒集團利用內地及本港物流公司，採取迂迴路線，轉運毒品往澳洲。兩宗案件共3名男子被捕，經調查後全部獲釋。