天水圍男子倒斃酒店房內　警調查死因

撰文：黃偉民 陳浠文
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今日（27日）上午10時許，天水圍天秀路8號一間酒店職員報案，指酒店內一名60餘歲的男住客在房內昏迷。救護員接報到場，惟最終證實男子已經死亡，警方正在現場調查男子死因。

猝死