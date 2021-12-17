輕鐵怪婦扯開男童口罩強塞硬物入口　外傭制止復遭打傷

輕鐵列車上發生奇怪襲擊事件。上周六（11日）上午約11時，一名 42歲印傭帶同兩名少主，在天水圍乘坐輕鐵，當列車駛至屯門時，其中6歲男童突遭一名陌生中年婦人扯開口罩，再將一粒不明硬物塞入其口中。外傭發現後制止，反被中年婦出手打傷頭，中年婦於下站落車逃去。男童母親事後得悉事件，當日下午報警求助，外傭頭部受傷，與男童清醒被送院檢查。據悉，該硬物懷疑是糖果。



據悉，事發列車為751線，由天水圍天逸開往屯門友愛。事發於上周六上午11時左右，據報一名外傭，帶同兩名分別6歲及1歲半的少主，在天水圍銀座站登車。當時6歲男童獨自坐在關愛座上，1歲半男嬰則在嬰兒車上，外傭推著嬰兒車站在關愛座前面。而坐在6歲童旁邊的，則為一名年約50歲至60歲的中國籍婦人。當列車行駛一段時間，大約到達蔡意橋時，外傭察覺該名婦人行為有異，突然出手扯開6歲男童的口罩，更將一粒約姆指大小的啡色不明物體，強行塞入男童口中。

外傭見狀立即阻止，並徒手將男童口中的不明物體挖出及棄掉。惟該名婦人突然出手，打傷外傭的頭部。由於受到其他乘客注目以及圍罵指摘，當列車駛入河田站時，該名中年婦隨即突圍，落車逃去。外傭甫定驚魂後聯絡僱主，僱主遂代為報案，救護車將男童及外傭送院檢查。據知該名怪婦曾稱「請佢食粒糖」，惟男童事後指該物體味道苦澀，並將「糖果」即時棄掉。

《香港01》就事件向警方查詢，據悉，外傭曾拍下涉案怪婦的容貌並交予警方，惟暫仍未落網。警方回覆指，於11月下午3時02分，接獲一名32歲女子報案，指於同日11時左右，其42歲印尼籍女傭與6歲兒子，乘搭輕鐵到達蔡意橋站時，涉案疑人懷疑將一物件塞入6歲男童口中，並拍打女傭頭部，其後離開車廂逃去。案件現列「普通襲擊」處理，並交由屯門警區軍裝巡邏小隊第一隊跟進調查，暫未有人被捕。而涉案中年婦為一名年約50至60歲中國籍女子，身高約1.6米，案發時身穿粉紅色頸巾及牛仔褲，戴眼鏡、杏色帽及白色口罩，以及攜有一輛手推車。