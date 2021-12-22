一炮三響｜直衝大埔斑馬線不讓途人先行　3私家車司機涉危駕被捕

大埔汀角路昨日（21日）發生私家車衝斑馬線事件，3輛私家車先後駛至汀角路近海寶花園的斑馬線時，均直駛過斑馬線，未有讓正於斑馬線橫過馬路的行人先行。警方表示留意到網上流傳事發時相關短片，新界北總區交通部經深入調查後，於今日（22日）以「危險駕駛」罪拘捕3名涉案司機。



從相關網上片段所見，當時有途人已站在班馬線上正準備過路，但一輛深色私家車的司機未有理會，首先驅車駛過斑馬線，途人一度止步並退後。繼而尾隨兩輛白色家車及黑色私家車先後駛至，亦未有停車，相繼直駛過斑馬線。

近期已多次發生同類事件，上月10日早上10時許，一輛Tesla私家車駛經秀茂坪秀明道斑馬線時，司機無視一名持拐杖的老伯正在橫過馬路。結果Tesla在老伯行至斑馬線的一半時，竟高速駛過，幾乎撞倒老伯。老伯見狀，氣得揮動手上的拐杖，向涉事司機示意不滿，幸好老伯並沒受傷。警方東九龍交通部人員接手調查後，於翌日（11日）上午在屯門區以涉嫌危險駕駛，拘捕一名51歲姓陳男司機。

警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款25,000元。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。