元旦BB│疫情下誕明珠　兩對「搶閘父母」盼寶貝女：健康快樂成長

港人在疫情下度過了2021年。踏入2022年，荃灣有兩名女嬰「搶閘」出世，她們的父母均不約而同表示，對女兒的期望，只希望她快快樂樂、健健康康。



2022年1月1日凌晨零時正，荃灣港安醫院的產房，有兩名女嬰在同一分鐘內先後出生，恰巧地，他們的父親均姓李。而兩名女嬰分別為順產和開刀。

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其中順產的女嬰，重6磅3安士，即約2.8公斤，為李氏夫婦的第一胎。夫婦均為香港出生，其中丈夫年紀為「30尾」、太太則為「30頭」。李父喜獲千金，即向到來採訪的記者滔滔不絕：「心情好開心，要多謝老婆，辛苦佢為我誕下肥肥白白的女女，又要多謝爸爸媽媽，佢地頻撲了一整天......」原本李太的預產期為1月15日，但於昨日（12月31日）凌晨開始有反應，故於昨凌晨3時入院，「但無諗過會呢個時間出世」李太笑言：「全部人都幫佢倒數。」

被問及對女兒的期望，李氏夫婦坦言：「只希望佢開開心心、健健康康！」又希望疫情盡快過去，「希望第時囡囡大個，睇返重播（新聞片段），聽到我哋嘅心聲!」

李笑稱，大半年前已經打算為BB改名，但晚晚諗都諗唔到。打算先改中文名、隨後再改英文名。至於會否為女兒追一個弟弟妹妹，李太即「耍手擰頭」：「好痛、太辛苦」李生指，太太之前已疼痛，入院後又痛了兩小時，好在能夠陪伴她身邊：「做媽媽生BB真係好偉大!」他續道，他們已進入人生新階段，要好好學習教育好女兒。

另一名搶閘女嬰為剖腹生產，體重5磅5安士，約2.4公斤。父母李氏夫婦，於今日凌晨零時零分，為1歲半的女兒，帶來了一個妹妹。夫婦二人均為公務員，任職政府測量師。

李太向記者稱，過程相當緊張，如今卻很開心、為女兒能順利出生而感恩。她指，原本打算遲一兩日才生產，但聽從醫生建議後，提前計劃在12月31日剖腹。不過，夫婦因不想女兒變「細B」，故經商量後決定延後一天，至今日元旦出生。

夫婦希望，兩名女兒能夠相親相愛，健康快樂成長。李生表示，會為剛出生的妹妹取名「GILLY」，一來與姐姐「GURU」相呼應，組合成「嘰哩咕嚕」；二來，Gillyflower的花語是「幸福」、「希望」、「長壽」等，希望女兒能夠幸福成長。而姐姐的「GURU」則是「大師」之意。

李先生續指，之前香港「唔係咁開心」，新一年新開始，希望BB出世會為香港帶來歡樂。至於將來職業，則隨她們喜好，不一定要隨他們成為測量師。「當然，測量師世家，咁都唔錯！」他們透露，不會離開香港，會留在香港繼續生活。