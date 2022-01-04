屯門龍富路皇珠路限速改50公里　1小時180車超速被檢控　3日260宗

過去意外頻生的屯門皇珠路西行和龍富路，自今年1月1 日起收緊車速限制，由每小時限速70公里大減至50公里，惟新規定實施僅數天，不少司機疑不知就裏，紛紛「中招」被影快相。消息稱，高峰期警方在皇珠路錄得一小時有180架車輛超速被檢控，新例實施後3日，已作出260宗檢控。有司機認為當局應事先加強宣傳，並在相關路段增設減速壆，提醒司機避免超速。



由今年1月1日上午6時起，屯門龍富路和皇珠路西行，車速限制改為每小時50公里。據知新規定下不少司機因超速紛紛中招。網上更流傳指皇珠路於40分鐘內有150輛車涉超速被影快相。消息稱新例實施後，警方曾在現場以雷射槍偵測車速，最高峰期間在1小時內更錄得180架車超速，即平均每分鐘有3架車中招。

警方表示，上周六（1月1日）至昨日（3日）在屯門皇珠路透過偵察車速攝影機作出檢控的數字為260宗。

影快相事件惹來駕駛人士熱議，中型貨車司機吳先生表示，亦有聽聞40分鐘有150 架車中招收告票的傳聞，他批評運輸署突然收緊有關路段車速限制，但事前宣傳不足，駕駛人士完全沒收到通知。他又指：「減速減咁多，會唔會有啲凹凸壆（減速壆）呀，畀人知道減咗速，而唔係時速70突然換個牌而冇人知道。」他質疑：「車速慢咗亦未必安全咗，都係睇駕駛者態度，可能減慢車速，但啲人無視咗個車速仲危險。」

由於影快相路段並非警方即時截停車輛發告票。貨van司機陳先生無奈稱，過去數天不敢斷言自己有沒有被影快相，「未收到信，有（中招）都可能未收到信」，但他表明不太擔心，相信「自己一向安全駕駛，正常揸車都唔會太危險」。

亦有司機支持收緊相關路段的車速上限。的士司機李先生稱：「知道改咗幾日，冇問題吖，去到睇住個牌咪收慢囉。」他又指經常看到龍富路上橋位置，「架架貨櫃車都超速」，認為「揸車唔能夠太快，（減速至50公里）安全係好」。

屯門皇珠路西行和龍富路過去不時發生車禍，去年11月23日一輛拖頭在龍富路遇上前方慢車，急切線後失控「擺尾」造成三車「串燒」意外，62歲拖頭司機涉嫌危險駕駛被捕。去年7月19日，一輛泥頭車沿皇珠路往龍富路方向行駛，駛至龍逸路時，一輛七人車及的士疑因爭路雙雙停在路上，泥車司機見狀急煞幸未撞及兩車，惟車斗上泥漿溢出四濺，的士及七人車遭殃。