港鐵老翁拒戴口罩兼鬧人　乘客送口罩拒領情　被職員要求落車

新冠肺炎第五波疫情來襲，全港市民都嚴陣以待，外出戴口罩是基本防疫意識，港鐵車廂卻有一名老翁拒戴口罩，更與乘客爆發罵戰。有目擊者向《香港01》表示，今（13日）早上約11時許，乘坐東鐵綫前往紅磡行方向時，發現一名身穿格仔衫的老翁未有佩戴口罩。當時有乘客要求對方「你戴返口罩啦，你想死人哋唔想死！」並且遞上一個全新口罩予他，但老翁一口拒絕，其間更與數名乘客起口角爭執。

有乘客指罵老翁「X街嚟架，你啲咁嘅人！你幾廿歲人，我都唔想鬧你。」而老翁不理眾人勸說，淡定坐在座位上，遭乘客指罵近兩分鐘，他仍然拒戴口罩。有其他乖客提議報警，以免罵戰時，老翁口沫橫飛恐傳播病毒，亦有人走到其他車廂相避。據目擊者指，該名老翁一直拒絕戴口罩，最終於火炭站有港鐵職員上車了解情況，而老翁對職員亦不瞅不睬，最終職員安排老翁於九龍塘站下車離開，這場口罩風波才告一段落。就事件《香港01》已向港鐵查詢。

