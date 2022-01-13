侵權假資訊充斥社交平台　海關再澄清沒拍賣扣押走私貨品

香港海關近日再發現5個分別於美國、新加坡和韓國註冊的網站，訛稱海關將扣押貨品進行拍賣。於今日（13日），海關再次發出新聞稿，並上載網頁截圖澄清，從來沒有透過任何網站或社交平台拍賣充公貨物，並呼籲公眾人士提高警覺，切勿上當受騙。



早前，海關發現有不法分子把大同小異的內容刊載到新開設的網站和社交平台專頁，而上述5個網站發出虛假信息企圖誤導消費者，並有侵犯知識產權之嫌，有可能觸犯本港《商品說明條例》及《版權條例》，其中一個網站的連結更出現於一個名為「中創特賣商城」的Facebook社交平台專頁，現除已要求相關社交平台營運方盡快移除相關連結外，海關亦將聯絡國際刑警組織，對事件作出跟進。

海關再次重申，在完成案件的法律程序後，會嚴格按照既定指引分類處置案中被充公物品。如有關物品適合作公開拍賣，只會交由本港相關政府部門統籌跟進，絕對不會與任何外界人士及團體合作拍賣。並強調一向相當關注涉及網購的違規活動，並致力打擊網上不良營商手法及侵權行為，以保護消費者和正當商戶的權益，即使有關平台處於香港境外，只要涉及本地的刑事侵權活動，海關亦會把個案轉介有關境外執法機構共同跟進。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。此外，根據《條例》，「商品說明」就貨品而言，指以任何方式及透過任何途徑（包括口述），就該等貨品或該等貨品的任何部分（包括製造、生產、加工方法、以往的擁有權或用途等）作出直接或間接的顯示。商戶不得向消費者提供任何虛假或具誤導性的產品資料。商戶如就有關貨品作出虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明的罪行。違反《條例》屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

另外，根據《版權條例》，任何人士在沒有版權擁有人的特許下，透過任何器材或電子平台分發侵犯版權複製品，達到損害版權擁有人權利的程度，或管有侵犯版權物品作商業用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。

海關呼籲市民，如發現任何懷疑不良營銷手法及侵權活動，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）向海關舉報。