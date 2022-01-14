可可豆蛋白粉掩飾1.25億元毒品　警拘兩人　揭菲傭為$100酬勞販毒

警方毒品調查科搗破1.25億元販毒案，行動中檢可卡因、大麻及氯胺酮，並拘捕一名58歲本地男子及一名40歲菲律賓籍女傭，兩人涉嫌「販運危險藥物」罪被捕。警方指，毒販用可可豆及蛋白粉作掩飾毒品，有關毒品經厄瓜多爾運抵本港後再運到儲存倉，而涉案女傭於處理毒品時被捕，據悉她每次行動可收取100元現金酬勞。警方指案件仍在調查，另正通緝一名44歲中國籍男子，不排除有更多人被捕。



警方毒品調查科警司陳江明指，今月11日至13日，警方毒品調查科探員於元朗、北角及西環採取截查及搜查行動。行動中，警方以「販運危險藥物」罪拘捕一名58歲本地男子及一名40歲菲律賓籍女子，並檢獲超過154公斤不同類型的毒品，包括96公斤可卡因、25公斤大麻及34公斤氯胺酮，市值約港幣1億2500萬元。其中一名被捕男子被暫控一項販運危險藥物罪，今早（14日）於屯門裁判法院提堂，而另一名被捕女子仍被警方扣查，她為一名外傭。

警方毒品調查科高級督察吳嘉倫表示，今月11日探員於元朗馬田路截停一名58歲姓劉本地男子，探員在他身上搜出4公斤氯胺酮。之後，探員將他押返其單位搜查，再檢獲42公斤可卡因、25公斤大麻及5公斤氯胺酮，並檢獲100萬元港幣現金。警方稱，相信有關毒品與西環一個貨倉有關，亦有人電召貨車運送毒品至北角一個迷你倉。

毒品調查科（行動）警司陳江明及毒品調查科（行動）高級督察吳嘉倫交代案情。（黃偉民攝）

至周三（12日）探員於北角一迷你倉外截停一名40歲菲律賓籍女子，當時她在上址處理毒品。探員於倉內發現3袋麻包袋，分別用可可豆作掩飾的可卡因、31桶以蛋白粉作掩飾的氯胺酮，警方即場拘捕該女子。被捕女子為外傭，她於去年6月開始外傭合約，合約期為一年至今年6月完約。而她每次販毒行動可收取100元現金酬勞，至於如何被販毒集團招募仍有待調查。

探員到西環的貨倉調查，再發現360袋、重50公斤的可可豆，以及21箱蛋白粉及巧克力粉，惟未有發現其他毒品。警方指，目前正通緝一名44歲中國籍男子，相信他為犯毒集團的骨幹成員，不排除之後再有拘捕行動。陳江明續指，今次檢獲的毒品被分細塊及方形，每塊約重150克，相信方便將毒品混入可可豆作掩飾，該批可可豆於去年12月尾由厄瓜多爾、經貨船運到香港，再被轉送至西環的儲存倉內。

警方提醒外傭僱主、公司及相關團體，需要留意外傭是否有異樣，包括突然變得奢侈及外出習慣有改變等。另外，需向外傭講述本港的犯罪手法，增加他們的認識及避免被不法之徒利用，並提醒他們不可以接受兼職工作，否則有機會違反逗留條件、甚至被有關部門檢控等。